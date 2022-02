Vox confirma el veto a la ley de Economía Circular y obliga a la Junta a buscar a la izquierda

Vox ha registrado este martes una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Economía Circular, que se debatirá este jueves en el Parlamento. Era previsible que el partido de Santiago Abascal se mostrase contrario a este texto porque está encaminado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ese es el argumento que ha utilizado el portavoz de la formación, Manuel Gavira, al presentar el veto a la ley estrella de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible que dirige Carmen Crespo.

"Es un canto a la Agenda 2030", ha dicho el diputado gaditano, que califica la ley de "socialista y progresista" y ha recordado que el secretario de Estado que lleva el asunto en el Gobierno central es "un comunista", en referencia a Enrique Santiago, secretario general del PCE. De todo el texto, Vox sólo salva el apartado dedicado a las donaciones de alimentos, una prioridad ya incluida en anteriores pactos firmados por la formación derechista con el Gobierno de PP y Cs.

El rechazo de Vox provocará un viraje del Gobierno andaluz en su búsqueda de alianzas para sacar adelante su agenda legislativa. Como ya ocurrió con la ley de creación de la agencia Trade o la norma sobre las ayudas a las entidades locales autónomas (ELA), la Junta tendrá que hacer un ejercicio de geometría variable con la ley de Economía Circular. Conscientes de que en Vox no suenan bien los principios del desarrollo sostenible -“implica una cesión de soberanía que sólo beneficia a las élites", ha dicho hoy Gavira-, en el departamento de Carmen Crespo ya habían mantenido contactos con el PSOE para granjearse la abstención o incluso el apoyo de los socialistas.

En el PSOE no ven con malos ojos el texto de la ley de Economía Circular, aunque consideran que es poco ambicioso y que se centra casi únicamente en la gestión de residuos.

Otro Pleno con geometría variable

No es el primer veto que Vox presenta contra un texto por estar relacionado con la citada Agenda 2030. El proyecto de ley del plan estadístico y cartográfico 2021-2027 lleva varios meses en los cajones del Parlamento y ya cuenta con una enmienda a la totalidad del partido de Manuel Gavira porque tiene postulados relacionados con dicha agenda y con la perspectiva de género. La diferencia es que esta norma tiene un carácter casi burocrático y la ley de Economía Circular es prioritaria para Carmen Crespo y para el propio presidente Juanma Moreno en su apuesta por las políticas verdes en un momento crítico para los asuntos medioambientales.

El vertedero de residuos peligrosos de Nerva (con ramificaciones para el Gobierno central) y, sobre todo, el plan de regularización de regadíos de la corona norte de Doñana han sembrado dudas sobre los planes de "Revolución Verde" de los que presume el presidente de la Junta. La proposición de ley sobre el plan de la fresa, que puede acabar con la regularización de 1.461 hectáreas en los municipios de Bonares, Rociana del Condado, Lucena del Puerto, Almonte y Moguer ha provocado reacciones airadas de la Unesco y de la Comisión Europea. En Bruselas advierten de posibles sanciones monetarias y de una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE porque esta proposición de ley, impulsada por los grupos de PP, Cs y Vox, podría ir contra la sentencia de junio de 2021, que ya condenó a España por el incumplimiento de las directivas de Aguas y Habitats en el entorno de Doñana.

El Gobierno andaluz, con el propio Juanma Moreno a la cabeza, insiste en que no habrá afección al parque natural. El presidente, tras el consejo de Gobierno celebrado en Linares, dejó ver la incomodidad que genera este plan, dejando todo en manos del Parlamento con el argumento de que se trata de una iniciativa de los grupos y no del Ejecutivo. Si nada cambia antes del comienzo del Pleno, PP, Cs y Vox aprobarán la tramitación del texto. Queda por ver la posición del PSOE, que se ha movido en una escala de grises en estas semanas, ya que considera que el plan actual de la corona norte no es justo para todos los agricultores de la zona, pero mes muy crítico con la fórmula elegida por PP, Cs y Vox para desenquistar el conflicto.

En cualquier caso, los votos socialistas no son necesarios en la votación del miércoles sobre el plan de Doñana. Sí pueden serlo el jueves por la mañana, con la Ley de Economía Circular, lo que puede provocar una escena que empieza a ser habitual en la Cámara andaluza a pesar de las advertencias sobre el bloqueo que salen de San Telmo: En una votación, se repite la mayoría de la investidura de Juanma Moreno y en la siguiente el Gobierno saca adelante un texto con la izquierda ante la negativa de su socio habitual.