Vox en Fuengirola lamenta que "PP siga aportando elevadas ayudas cada año a Marenostrum"

El concejal del grupo municipal Vox en Fuengirola (Málaga), Javier Barranquero, ha planteado "la necesidad de eliminar las subvenciones públicas al uso del Castillo Sohail para la realización del conocido Festival Marenostrum".

Barranquero, en unas recientes declaraciones en el contexto de la celebración del pleno en el Ayuntamiento de Fuengirola, ha explicado que "el Castillo Sohail, donde se realiza año tras año el Festival de Música Marenostrum, es una fortaleza árabe del siglo XII y el monumento más importante de nuestra querida ciudad Fuengirola".

Ha añadido que se trata "de un Festival de grandísima relevancia, en cuyos eventos, en algunos casos, se llega a facturar casi dos millones de euros por actuación".

Asimismo, Barranquero ha argumentado que, "tras nueve años de éxito y grandes beneficios económicos, no es justificable mantener ayudas públicas para eventos como éste".

Al respecto, ha añadido que es por lo que desde el grupo municipal Vox ha presentado "una moción para que se deje de subvencionar el precio público de uso del Castillo Sohail" y ha criticado "que tampoco se cobre por la utilización del entorno de la fortaleza".

En este sentido, el edil de Vox ha manifestado que "es incomprensible que, mientras que el ciudadano de Fuengirola tiene que pagar sus tasas cada vez que quiere hacer uso de la vía pública, con la terraza de su negocio o con un expositor de su comercio; se subvencionen a promotores privados para eventos tan lucrativos".

Ya en el pleno, Barranquero ha reconocido "el impacto positivo inicial del Marenostrum para la imagen de Fuengirola", pero ha remarcado que "el propósito de una subvención no debe ser infinito en el tiempo" y ha destacado "la necesidad de que las promociones terminen cuando se alcanzan los objetivos, y que, el Marenostrum, debe operar bajo las reglas del mercado y la competencia sin depender de fondos públicos".

Además, ha subrayado "la injusticia" de que "los ciudadanos deban abonar la entrada integra, máxime", cuando "no tiene ningún interés social, no es un acto benéfico"."Por tanto no se justifica que los promotores no paguen lo que tienen que pagar por ley". "El precio público es de 6.470 euros en cada evento", esto es, ha precisado en un comunicado, "por cada día de uso de los espacios públicos del Castillo". Teniendo en cuenta que, "sólo durante el último año, han sido más de 40 actuaciones, es fácil comprender que se trata de cantidades de dinero público muy elevadas, que dejan de entrar en las arcas municipales cada año".

Ha señalado que esta moción "ha tenido el apoyo de todos los grupos políticos del pleno, salvo del equipo de gobierno de esta ciudad el que insiste en mantener subvenciones para que empresarios se sigan lucrando a costa de lo que es nuestro patrimonio".

Además, ha añadido que, esta situación, "es tan extraña y sorprendente que hasta hemos podido escuchar cómo el portavoz del grupo 'popular' negaba la existencia de esta subvención cuando la vemos año tras año aprobada en junta de gobierno local".

Por último, el concejal ha señalado que desde el grupo municipal Vox, "nadie tenga duda que defenderemos siempre el interés de nuestros vecinos de Fuengirola, nuestro patrimonio y, por supuesto, el cumplimiento de la ley".