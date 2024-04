Vox pide "más medios" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia de Málaga

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, acompañada por el grupo municipal de Vox en la localidad malagueña de Marbella, ha informado de una iniciativa que se ha presentado en el Congreso por parte de Vox para "exigir al Gobierno la dotación de más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la provincia de Málaga".

Una medida surgida, ha dicho, por "la alarmante escalada de la criminalidad en Málaga frente al rechazo del Ministerio del Interior de aceptar las patrulleras, medios humanos y tecnológicos que ofrecía La Armada; y que tampoco está facilitando el Ministerio del Interior".

Rueda ha explicado que desde el mes de febrero "se han cometido en Marbella cuatro tiroteos y en uno de ellos resultó herido un joven de 20 años. En Mijas, sólo en los últimos dos días hemos tenido otros dos incidentes similares"."En Marbella, en Mijas y en toda la provincia vemos estos días cómo crece por días la criminalidad a la vez que la seguridad de nuestros vecinos se va desvaneciendo", ha advertido, al tiempo que ha criticado en un comunicado que "cómo frente a las llamadas a emergencias la respuesta se repite a lo largo de toda la provincia: no hay efectivos disponibles".

Rueda ha aclarado, en este sentido, que "nuestros concejales están haciendo una gran labor en cada uno de los ayuntamientos, defendiendo la necesidad de más recursos"."Es importante que, también desde el Congreso, demos la batalla para que Málaga, todas las ciudades de España, puedan volver a ser un lugar donde nuestros vecinos puedan vivir seguros, un lugar seguro que todos sigan queriendo visitar", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "hemos registrado una pregunta escrita al Gobierno exigiendo más medios humanos y materiales para Málaga".

En la provincia, ha señalado la diputada de Vox, "han crecido un 17,64% los robos con intimidación, en España han crecido casi un 15% las violaciones y eso no se puede permitir". "Tenemos en el Gobierno a un Sánchez más preocupado en proteger a delincuentes que en proteger a la gente honrada y de bien; y en el Ministerio del Interior a un Marlaska que ya ha confirmado que no va a aceptar los medios que le ofrece Defensa para que las Ffccse puedan hacer su trabajo, que no es otro que mantener nuestras ciudades seguras", ha sostenido."Un ministro Marlaska que abandona a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y un Sánchez que se dedica a regalar millones a Marruecos en material policial mientras deja desamparados al conjunto de los españoles", ha agregado.

Frente a ello, ha dicho, Vox "es implacable porque exigimos más medios para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como también exigimos el endurecimiento de las penas y seguiremos dando la batalla. Porque, como bien se dijo en el último pleno que se celebró en Marbella, como bien dijeron nuestros representantes, no es de justicia que el dinero de los españoles vaya a Marruecos".

Por último, "frente al malgasto, frente al derroche y frente al abandono de nuestros agentes y al abandono de los españoles de bien que cada día padecen más la inseguridad por culpa de las nefastas políticas de este Gobierno. Frente a todo ello sólo queda Vox", ha concluido.