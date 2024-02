Vox lamenta que PP en Marbella "persista en su injerencia en la educación"

El grupo municipal de Vox en Marbella (Málaga) ha lamentado la posición del PP en el citado municipio malagueño "al rechazar la propuesta de Vox de retirar las píldoras formativas sobre Lgtbi publicadas en la página web del Ayuntamiento, así como el rechazo a la enmienda planteada por su partido que buscaba aliviar la carga impositiva de los propietarios que hubieran sufrido una okupación ilegal, permitiéndoles no abonar el IBI mientras durase esa situación".

El portavoz del grupo municipal de Vox en Marbella, Eugenio Moltó, refiriéndose a un tema que considera "de vital importancia para el futuro de la educación en Marbella", ha manifestado su pesar por la "falta de apoyo a la propuesta de Vox" para la retirada de unos contenidos de la página web municipal que, a su juicio, "suponen una injerencia del Ayuntamiento en la educación que trasciende sus competencias, vulnerando el principio de neutralidad y la libertad de enseñanza garantizada por nuestra Constitución".

Así, Moltó ha criticado "las acciones" del Consistorio relacionadas con las denominadas "píldoras formativas" dirigidas a profesores para educar sobre la diversidad sexual: "Estas píldoras no son más que un intento de adoctrinamiento en la ideología Lgtbi, imponiendo una visión particular de la sexualidad y la familia que no compartimos".

Al respecto, ha detallado que "se está usurpando el derecho de los padres a decidir la educación moral y religiosa de sus hijos, introduciendo conceptos que pueden generar confusión y no respetan la diversidad de pensamientos de nuestras familias".

El portavoz de Vox ha finalizado su intervención con una propuesta concreta y ha explicado que "desde Vox, continuaremos trabajando y exigiendo que se respete la libertad de educación". "Nuestros niños y jóvenes merecen una educación libre de adoctrinamiento, donde se respeten todas las perspectivas", ha dicho.

VIVIENDAS OKUPADAS

Por otro lado, la concejala de Vox en el municipio M Cruz Terriza se ha referido a la enmienda propuesta por su partido a una iniciativa del PP, que fue rechazada, y ha manifestado su "sorpresa" ante "la postura de los 'populares' en su negativa a apoyar a las víctimas de okupación ilegal".

A su juicio, "era esencial introducir una enmienda que aliviaría la carga sobre los propietarios afectados por la okupación ilegal. Desafortunadamente, nuestra enmienda fue rechazada, dejando a los propietarios, una vez más, en una posición muy delicada".

Terriza ha explicado que, "si bien hemos apoyado la propuesta del PP, hemos sentido la necesidad de introducir una enmienda esencial para proteger aún más a nuestros ciudadanos".

En concreto, ha detallado, "la enmienda propuesta por el grupo municipal Vox se centraba en la necesidad de impulsar una modificación en la Ley de las Haciendas Locales del año 2004". Según Terriza, "la modificación que proponemos busca aliviar la carga a aquellos propietarios cuyas viviendas han sido okupadas ilegalmente, eximiéndolos del pago del IBI durante el tiempo que dure dicha okupación".

No obstante, según declaraciones de la concejala, "la respuesta del Ayuntamiento no fue la esperada". "Sorprendentemente, nuestra enmienda no fue admitida por el Ayuntamiento del PP". "Esto significa que, según la actual postura del PP, el Ayuntamiento de Marbella seguirá cobrando el IBI a esos propietarios que han sufrido la okupación ilegal de sus viviendas".

Por último, Terriza ha hecho una "reflexión sobre el impacto de esta decisión": "¿Qué significa esto? Que el Ayuntamiento de Marbella seguirá cobrando el IBI de esos propietarios a quienes han okupado ilegalmente su vivienda", por lo que ha lamentado que "es como trata el PP a los vecinos de Marbella".