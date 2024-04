Vox lamenta que "el PP pague la fiesta del PSOE con dinero de Rincón de la Victoria" el 1 de mayo

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), Carlos Chinchilla, ha criticado que el PP en dicha localidad "pague la fiesta del PSOE con dinero" del Ayuntamiento cada 1 de mayo, considerando que se trata de "un uso inadecuado de los recursos municipales".

Así, en un comunicado, ha expresado su preocupación por "la insistencia del alcalde, Francisco Salado, de seguir patrocinando con recursos municipales la celebración que organiza el PSOE en la plaza del Ayuntamiento cada día 1 de mayo"."Es fundamental que el Ayuntamiento se maneje con transparencia en la asignación de sus recursos y garantice que el uso del dinero público no se destine a financiar actividades partidistas", ha afirmado.

Este tipo de eventos, según Chinchilla, "debería ser financiado por los propios partidos con sus recursos, y no con los de todos los vecinos de Rincón de la Victoria". "Es esencial --ha continuado-- que se respeten los principios de igualdad y neutralidad, especialmente cuando se trata del uso de espacios y recursos que pertenecen a los rinconeros".

Por eso, Vox ha planteado la cuestión en el pleno "para conocer si el Ayuntamiento volverá a patrocinar la fiesta que el PSOE organiza el día 1 de mayo". Al respecto, han solicitado formalmente que el Ayuntamiento "detalle cómo se están utilizando exactamente los medios públicos para eventos como este".

Desde el partido han insistido en que no permitirán "que los costes de actividades de naturaleza política recaigan sobre los hombros de todos los ciudadanos sin una justificación clara y equitativa".

En este sentido, el edil de Vox ha dicho no entender "la respuesta del señor Salado cuando afirma que, desde el Ayuntamiento, no se patrocina al PSOE; al tiempo que confirma que, efectivamente, este año se volverán a utilizar recursos públicos para la celebración que organizan los socialistas el día 1 de mayo"."No cesaremos en nuestro esfuerzo por garantizar que el uso del dinero público sea justo, transparente y que estas prácticas no pasen desapercibidas", ha dicho para concluir.