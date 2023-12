Vox lamenta decisión de PSOE "de ignorar iniciativas de manera partidista, dándole la espalda a malagueños"

El portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha mostrado su "profundo desacuerdo y decepción con la postura adoptada" por PSOE y Con Málaga en el Ayuntamiento, después de que los socialistas señalaran en el último pleno que no iban a debatir iniciativas de Vox."La decisión del PSOE de no debatir las mociones de Vox y el señalamiento de la formación, para lo único que ha servido es para alentar a los representantes de Con Málaga a unirse a los socialistas insultándonos y tratando de mostrarnos como algo que, verdaderamente, no somos" y para "faltar al respeto a todos los ciudadanos de Málaga, a quienes representamos", ha advertido Alcázar.

Además, ha añadido que "durante el transcurso del pleno pudimos ser testigos de cómo, desde el público, alentados por la izquierda, nos insultaban y trataban de amedrentarnos".

Alcázar ha añadido que "la política que hacen estos grupos está muy alejada de lo que, verdaderamente, debería ser el servicio a los malagueños" y, en este sentido, ha continuado, "aquí estamos para servir a todos los ciudadanos de Málaga, sin distinción"."Con independencia del partido de cada uno, el Ayuntamiento debería ser un lugar en el que poder debatir y defender, cada cual su postura, para el mayor beneficio de nuestros vecinos", ha señalado, al tiempo que ha agregado en un comunicado que las acusaciones "completamente infundadas, proferidas por el PSOE, no son más que una táctica que trata de desviar la atención de los verdaderos temas que afectan a los malagueños".

A juicio de Alcázar es una postura que "demuestra la lamentable falta de entendimiento sobre lo que realmente representa la tercera fuerza más votada en Málaga, en particular, y en España, en general".

En este sentido, Alcázar ha destacado "la trayectoria" de su formación en Málaga capital desde el inicio del mandato, al tiempo que ha resaltado que, "durante este tiempo, Vox ha trabajado por sacar adelante numerosas iniciativas beneficiosas para la ciudad".

Como ejemplo, ha citado que "muchas de esas iniciativas han sido aprobadas por unanimidad" y es por lo que ha vuelto a pedir "a todos los grupos que se alejen de la confrontación y dejen de lado los insultos y las falsedades para dedicarse a hacer aquello para lo que están el Ayuntamiento, trabajar por y para los malagueños".

Por otro lado, ha afirmado que "los intentos de etiquetar a Vox con términos extremos y falsas acusaciones sólo sirven para polarizar aún más el ambiente político y no contribuyen a resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos de Málaga".

Por último, ha dicho que desde Vox "reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el debate constructivo y la representación fiel de aquellos que nos han elegido". "Seguiremos trabajando por el bienestar de Málaga y sus ciudadanos, a pesar de los obstáculos que otros grupos políticos intenten imponer y con la esperanza de que, aquellos que tratan de señalarnos, hagan también lo propio por los ciudadanos de Málaga", ha concluido.