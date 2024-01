Vox propondrá en el Pleno a Córdoba como Municipio por la Vida ante "las cifras alarmantes de abortos"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha informado este lunes de que su grupo llevará al Pleno del jueves una moción para declarar a la ciudad como Municipio por la Vida, dado que "las cifras en la capital de mujeres que deciden abortar son alarmantes"."Nosotros seguimos sin descanso en nuestra batalla cultural y en la defensa de valores fundamentales, como es la defensa de la vida por encima de otra cuestión", ha subrayado en una nota Badanelli.

Al respecto, la edil ha expuesto que "casi 1.300 mujeres abortan anualmente en la ciudad, según los datos, de las que más de 500 son menores de 25 años", a lo que ha añadido que "entre las acciones necesarias incluimos a la colaboración real con aquellas plataforma, asociaciones y fundaciones que abogan y luchan por la vida a través de nuevas formas de colaboración".

La portavoz ha aclarado que quieren que "el gobierno del PP se posicione: del lado de los que defienden la vida o de los que defienden el asesinato de inocentes", a la vez que ha comentado que han propuesto que "el 25 de marzo se conmemore el Día del Niño que está por Nacer, al igual que se celebran otros días siendo apoyados por este equipo de gobierno de mayoría absoluta".

Badanelli ha anunciado que "en la moción registrada se recogen iniciativas para que toda aquella mujer embarazada en esta ciudad con dificultades económicas o alguna duda sobre su embarazo tenga un centro especial de asesoramiento para que le den mas opciones de continuar con la vida de ese bebé, para que al aborto no entre en sus planes, para que disponga de un programa real y específico que pueda paliar el problema económico que pueda suponer para algunas personas el nacimiento de un niño".

Además, ha advertido de que no van a "ceder en esta batalla fundamental, desde el primer instante hasta el último aliento en la defensa de la vida"; espera que "el PP con su mayoría a absoluta saque adelante esta moción que ya se presentó en su día, pero que no pudo salir hace unos años porque se abstuvo Ciudadanos y no tuvimos suficientes votos", y que "el PP cumpla para ayudar a las madres que por un bache económico o situación coyuntural tengan que elegir ese durísimo trance que puede traumatizarlas de por vida, que no deja de ser un crimen, que es acabar con la vida del que tiene que nacer".