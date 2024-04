Vox en Rincón lamenta que el Ayuntamiento "desconoce la precaria situación sanitaria" del municipio

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), Carlos Chinchilla, ha expresado su "enorme preocupación acerca del desconocimiento que desde la Concejalía de Sanidad han mostrado sobre la falta de ambulancias y el número de profesionales sanitarios disponibles en el municipio"."No solo ignoran que falta una ambulancia sino que desconocen los recursos a nivel de profesionales sanitarios de los que dispone el municipio", ha señalado en un comunicado en referencia a las preguntas presentadas por Vox de cara al pasado pleno del mes de marzo.

Chinchilla se ha mostrado "atónito" ante la respuesta proporcionada por la concejal delegada de sanidad, María Dolores Ramos, al respecto de los ruegos de Vox referentes al número de ambulancias que corresponden a Rincón y sobre el número de profesionales sanitarios y su especialidad de los que se dispone para atender las necesidades sanitarias de los vecinos.

Con respecto al número de ambulancias, ha explicado que desde Vox, en reiteradas ocasiones, ya habían señalado que "del número de ambulancias que corresponden a Rincón de la Victoria, sólo había dos unidades", aunque ha puntualizado el edil "resulte que se haya tratado de hacer ver que son tres las unidades, asignándole dos numeraciones diferentes a una de ellas".

Pero, ha considerado que esto "no es lo más sangrante", sino que, ha apuntado, "no ha sido hasta que Vox ha insistido cuando, desde este Ayuntamiento, se reconoce la realidad". "Es decir, es ahora cuando se dan cuenta o es que pensaban que podía pasar desapercibido el hecho de que faltaba una ambulancia", ha cuestionado."Es muy triste que haya que insistir en los asuntos vitales para nuestros vecinos", ha manifestado Chinchilla, quien ha considerado que "cuando nos referimos a la salud de nuestros vecinos, no debería haber dudas de que son asuntos prioritarios". Así, ha apuntado que aunque el Ayuntamiento "no tiene competencias en sanidad, tenemos una concejal delegada de sanidad que debería garantizar que la Junta de Andalucía cumple sus obligaciones en esta materia"."Y obviamente, hasta ahora, no lo ha hecho y es muy lamentable que haya tenido que llegar Vox para que alguien se de cuenta de la magnitud del problema que supone para un municipio no contar con los recursos necesarios en materia de sanidad", ha incidido el portavoz, reiterando que la respuesta de Ramos "indica claramente que, por un lado, van a preguntar a la Junta de Andalucía acerca del número de ambulancias que corresponden a Rincón".

Asimismo, ha indicado que en dicha respuesta "exponen que el Ayuntamiento va a solicitar a la Junta de Andalucía que garantice la disponibilidad del número de ambulancias que corresponda a Rincón de la Victoria en función de sus habitantes".

Por otra parte, ha declarado que "resulta igualmente increíble que lo primero que hiciera la señora Ramos al acceder a su cargo de concejal delegada de sanidad no fuera interesarse por la situación y los medios con los que cuenta el municipio en cuestión de profesionales sanitarios".

Al respecto, ha apuntado que "de la respuesta recibida por esta concejalía se desprende una absoluta incapacidad de gestión por parte de este departamento que, no sólo vive ajena a la realidad sanitaria que se vive en Rincón, sino que cuando Vox pone el problema encima de la mesa, la respuesta que dan es que no es de su competencia y que tendremos que realizar la consulta ante la Junta de Andalucía"."Es decir --ha concluido Chinchilla-- que el desconocimiento de la situación sanitaria en Rincón de la Victoria por parte de la señora Ramos que, además de concejal delegada de sanidad, también lo es de Comercio, Vía Pública, Consumo, Agricultura, Ganadería, Pesca, Responsabilidad Patrimonial, Expedientes sancionadores y Radio Municipal, Responsable Unidad de Gestión EDUSI Rincón es Vida, debe ser fruto de la cantidad de cargos que acumula y que si dejase algunos, a la sanidad de Rincón de la Victoria le iría mucho mejor".