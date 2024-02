Vox pide a Sanz un "plan especial de vigilancia y protección de naves" municipales para evitar su ocupación

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado este viernes al alcalde, el popular José Luis Sanz, la elaboración de un "plan especial de vigilancia y protección de naves, edificios y oficinas de titularidad municipal para evitar ser ocupadas, como ha ocurrido con una nave del Ayuntamiento en el Polígono Store", espacio en el que el Ayuntamiento ha reclamado por vía judicial el desalojo de cuatro naves municipales ocupadas desde marzo y ubicadas en los números 48 y 52 de la calle Escarpia.

Paralelamente, Peláez ha asegurado que "mientras los okupas usurpan naves municipales y ponen en su objetivo allanar otras de titularidad pública, la delegación de Asuntos Sociales recorta espacios a asociaciones que vienen haciendo un trabajo encomiable en beneficio de personas con discapacidad, como es el caso de Mácula Retina, obligados a desalojar la mitad de la nave en la que trabajan en el barrio de la Macarena".

Peláez, ha reclamado del primer edil "una actuación inmediata para evitar que inmuebles municipales sean ocupados por un grupo de espabilados que se han montado un negocio ilegal a costa de todos los sevillanos", al tiempo que ha destacado "la paradoja que supone que desde un edificio público se estén ofreciendo cursos para delinquir, y donde incluso se venden manuales para defraudar luz y agua", en alusión al grupo de activistas del Centro Social Okupado Autogestionado Malatesta, que ocupan una de las naves municipales de la calle Escarpia.

La edil ha animado al alcalde "a ceder a colectivos sociales que trabajen en beneficio de la sociedad todos los inmuebles en desuso y diferenciar muy bien entre las asociaciones que trabajan altruistamente por los más vulnerables y los zánganos que viven a costa de los demás".

Así, mientras el Consistorio ha reclamado por vía judicial el desalojo de estas naves, la portavoz de Vox ha reclamado "utilizar todos los resortes legales al alcance para impedir la impunidad de los antisistema que se amparan en unas leyes que protegen al delincuente frente a la propiedad".

Ha opinado además que el Gobierno central del PSOE, que ha planteado dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente en casos de allanamiento de morada, y que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas; "simpatizan" con los colectivos partidarios de las ocupaciones, acusando además a Podemos e IU de mostrarse "cómplices" de los mismos.

Cristina Peláez ha apremiado así al primer edil a que "recopile toda la información relativa a la usurpación de la nave del Polígono Store, si dispone o no de suministro de agua y luz, el estado de las instalaciones y si el previsible enganche ilegal de la electricidad supone o no un riesgo para la integridad física de sus ocupantes o la seguridad de las naves colindantes"."Con Vox en el gobierno, los sevillanos podrán estar tranquilos porque cualquier ocupación ilegal no duraría más de 24 horas. La receta para acabar con esto es muy sencilla, pero sólo Vox se atreve a aplicarla porque el resto de partidos políticos son bastantes comprensivos con la okupación salvo cuando la sufren en propias carnes", ha considerado.