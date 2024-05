Vox en Vélez critica al equipo de gobierno ante "la falta de atención a las infraestructuras más básicas"

El portavoz de Vox en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, Javier Herreros, ha mostrado su "descontento" con la gestión del PP en relación con "el estado de varias calles y plazas del municipio".

En un comunicado, Herreros ha advertido de que "la calle Concepción es un ejemplo claro de abandono y falta de mantenimiento por parte de las autoridades locales". "Es una de tantas calles olvidadas durante estos años de mandato, tanto por un partido como por el otro. Ha sufrido un tráfico de vehículos muy por encima de lo previsto, especialmente tras la finalización de las obras en la calle Lope Vega y la plaza del Trabajo. La calzada se encuentra muy deteriorada, con arquetas en mal estado y aceras extremadamente estrechas", ha explicado.

También ha lamentado la situación de la plaza de la Concepción, a la que ha descrito como un "laberinto con las pinturas viales", lo que, ha dicho, "la convierte en una intersección caótica que requiere una intervención urgente".

Así, ha indicado, "el PP sólo se limita a parchear y rellenar baches justo antes de que estos puntos sean tratados en el pleno, dando la falsa impresión de que están trabajando en mejoras, pero no solucionan absolutamente nada".

Por otro lado, ha aludido a las "deficiencias" en las obras recientes del centro histórico. "Esperemos que si esta obra se lleva a cabo, no sea igual que las obras que se están terminando en el centro histórico" y ha cuestionado "cuándo arreglarán los desperfectos de la calle aledaña, recientemente terminada".

Asimismo, ha citado la calle Lope de Vega "donde los adoquines se están levantando y la rasante del pavimento es muy irregular, dando la impresión de que la calle nunca ha sido arreglada", por lo que, a su juicio, se pone "en entredicho" la "calidad de la gestión de este equipo de gobierno".

Por otro lado, Herreros ha explicado que se ha reunido con la asociación de vecinos de la Villa, quienes han manifestado "su descontento con las terminaciones de la Plaza de la Constitución". "Los vecinos, que serán los usuarios finales de dicho entorno, no entienden cómo no se les consulta sobre sus necesidades para los viales por donde transitan todos los días", ha dicho y ha añadido que parece que "no quieran hablar con ellos".

Entre otras "deficiencias", Herreros ha nombrado la rampa de acceso a la Villa en la Puerta Real, "la cual tiene una pendiente excesiva y la falta de consulta a los vecinos sobre el mirador de la charca, donde se eliminó el aparcamiento sin proporcionar una alternativa".

Por último, Vox Vélez-Málaga ha instado al PP a "tomar en serio las quejas de los vecinos y a llevar a cabo las reparaciones necesarias de manera efectiva y con calidad, asegurando que las infraestructuras urbanas sean seguras y funcionales para todos los ciudadanos".