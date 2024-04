Vox advierte de que "el gobierno local no ha hecho nada para adecentar la ciudad para mayo"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha advertido este martes de que "una vez más el gobierno local de mayoría absoluta no hace nada para tener lista la ciudad en el mes de mayo, en momentos en los que es necesario servicios como el redimensionamiento de la recogida de residuos".

En una rueda de prensa, junto al concejal del grupo, Rafael Saco, Badanelli ha recordado que ya antes de Semana Santa pidieron al Consistorio "un plan específico para intentar invitar a los cordobeses a tener un comportamiento cívico, y también para arreglar cosas que no estaban bien, como pintadas, acerados y el redimensionamiento de residuos"."Ahora afrontamos mayo en una situación similar, no se ha hecho un plan de redimensionamiento, volveremos a ver basura en las calles, fuera del espacio destinado para ello y, sobre todo, dando la imagen de Córdoba que no se quiere transmitir", ha criticado la edil, quien ha añadido que llevan "mucho tiempo diciéndolo y no se ha hecho nada en este sentido, más allá de poner más papeleras, pero esto no son contenedores, no se pueden recoger los residuos con los mismos recursos que antes de la llegada de turistas y visitas".

Así, Badanelli ha pedido "refuerzos en los servicios para el mes de mayo, ya que a nadie se le escapa que en cruces la ciudad amanece oliendo a orines, también se quejan los vecinos de falta de seguridad, se cortan calles y hay muchas molestias", a lo que ha agregado que "algunas se ubican en entornos BIC, que ya de por sí tienen muchos rincones que adecentar, con pintadas, siempre que llega esta época del año, lejos de estar mejor, tenemos la ciudad menos adecentada si cabe".

Igualmente, la portavoz de Vox ha pedido al alcalde, José María Bellido, que "mediante un bando invite a tener un comportamiento cívico, que seamos los primeros en cuidar la ciudad", al tiempo que ha reclamado que "se hagan de urgencia aquellas actuaciones que puedan hacerse, como adecentar y pintar calles, mejorar la seguridad y penalizar los comportamientos incívicos", porque, según ha avisado, "si no se hace nada para evitar estas situaciones por parte del Ayuntamiento, tendremos el mismo resultado y Córdoba merece más, merece voluntad política".