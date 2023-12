Vox alerta del "cierre" de un comedor social del Cerro que "deja a 160 familias sin comida"

El portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha alertado este miércoles del "cierre" de uno de los comedores sociales que funcionan en el Cerro del Águila. Un cierre que, según ha avisado Vox, "deja a 160 familias sin comida".

En una nota de prensa, García de Polavieja ha manifestado que "aparentemente, estamos ante un cierre provocado por un retraso de catorce meses en el pago de los 15.000 euros de la subvención municipal correspondiente a 2022, según aseguran los responsables de la Asociación de Hermanamientos de los Pueblos del Mundo", encargado de este servicio."Parece que se han registrado problemas administrativos en la elaboración del expediente y lo único cierto es que el catering ha dejado de funcionar por una cuestión burocrática. Estamos hablando de familias sin comer por problemas de papeleo y de plazos y eso, sencillamente, es inadmisible", ha lamentado García de Polavieja.

El portavoz adjunto de Vox ha criticado "la insensibilidad del gobierno de José Luis Sanz con las familias más desfavorecidas que se ven obligadas a acudir a un catering social para poder comer. Pero hay que denunciar la indolencia de los socialistas, que no incluyeron en los presupuestos de 2023 la propuesta de Vox aprobada por unanimidad del Pleno para que se incrementasen las partidas destinadas a comedores y catering sociales".

Gonzalo García de Polavieja ha apostillado que "resulta bastante triste comprobar la hipocresía de los partidos que más se les llena la boca con la palabra solidaridad, los que hacen bandera de la lucha contra la marginalidad, contra la pobreza y sus consecuencias, porque a la hora de la verdad no mueven un músculo para evitar lo que llevamos meses alertando, que no es otra cosa que el cierre de estos comedores sociales. Ya tenemos un primer cierre y vendrán más si este Ayuntamiento no cumple con sus obligaciones o si supedita una cuestión puramente burocrática al drama que supone dejar a más de 160 familias sin comer".

Por último, ha exigido al gobierno municipal que "corrija la situación de inmediato, porque cada día que pasa es un día en el que más de 160 padres o madres se tienen que buscar la vida para dar de comer a sus familias", al tiempo que ha aconsejado al PP "no dejarse llevar por las políticas sociales de postureo que tanto gusta a la izquierda y se comprometa con las que tienen que ver con la pobreza y la falta de recursos que sufren muchas familias sevillanas".