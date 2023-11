Vox critica que Sánchez quiera "marear" a los granadinos y le reclama que termine el estudio del tren

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, se ha reunido este miércoles con la Asociación de Vecinos Chana, Encina y Angustias para conocer sus demandas, entre ellas el soterramiento de las vías del tren, un asunto que preocupa a los vecinos que "continúan sin obtener una solución clara que acabe con las cicatrices que dividen sus barrios".

Beatriz Sánchez Agustino ha asegurado en la Chana que "el Grupo Municipal de Vox ha liderado esa petición contundente de que el Gobierno socialista termine ya el estudio informativo de la integración del ferrocarril en Granada" y ha criticado que Pedro Sánchez quiera "marear" a los granadinos en este asunto.

La portavoz ha aludido a la últimas noticias que indican que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa "una solución superficial" que no contempla el soterramiento de las vías. "El PSOE nos quiere marear de nuevo con parches que no responden a las demandas de los vecinos y a lo acordado por el Pleno", ha indicado, según ha informado Vox en una nota. Sánchez Agustino también ha señalado al equipo de gobierno municipal, del PP, exigiendo que cualquier paso que se de se haga de la mano de los vecinos."Nosotros tenemos el compromiso con la asociación de vecinos de exigir al equipo de gobierno actual del PP que le comunique cualquier proyecto, cualquier borrador, cualquier intención que tengan, porque esto es un problema de ciudad no de partidos políticos".

Además, desde el Grupo Municipal de Vox se ha trasladado el apoyo a la asociación para buscar soluciones a las reclamaciones de los vecinos. En este sentido los representantes vecinales señalan la necesidad de la rehabilitación integral de viviendas en diversas zonas del distrito.

También se ha abordado la falta de espacios públicos en el barrio, la necesidad de convocar la comisión de delimitación geográfica, acabar con el muro de Washington Irving o la necesidad de una pasarela a la altura del edificio Apache y el centro deportivo We.

La ampliación del metro y el apoyo al comercio de proximidad del barrio han sido otros de los temas abordados en la reunión, así como la urgencia de acabar con las situaciones de inseguridad que sufren los vecinos y que deben de ser atajadas.