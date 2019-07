Vox planteará la eliminación de las ayudas a entidades LGTBI "con una visión sectaria y frentista"

Vox quiere replantear el reparto de ayudas públicas a las asociaciones del colectivo LGTB. Al calor de la polémica generada por el incidente entre los manifestantes del Orgullo de Madrid y la representación de Ciudadanos en la marcha, la formación de extrema derecha pretende reformar la concesión de subvenciones a organizaciones "sectarias y frentistas" y que, en su opinión, no representan al colectivo de personas "con una orientación sexual distinta a la heterosexual".

El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, se ha mostrado convencido este martes de que los abucheos y las agresiones verbales lanzadas a los representantes naranjas "no son el sentir" de la mayoría del colectivo LGTBI, pero sí ha abierto la puerta a eliminar las subvenciones a asociaciones "que se dedican a agredir a responsables públicos".

Desde su llegada al Parlamento andaluz, en todas sus negociaciones, Vox ha puesto sobre el tablero el funcionamiento de las subvenciones. Según su diagnóstico, no todas las organizaciones que reciben ayudas del Estado son de utilidad pública. En ese paquete se encuentran determinadas entidades en defensa de los derechos LGTB, pero también las asociaciones memorialistas o feministas, pero también "los sindicatos", según ha dicho el propio Hernández. "Se les otorga, con una representación inferior al 10% de los trabajadres el carácter más representativo", ha dicho Hernández sobre las organizaciones sindicales.

"No estamos en discriminar a personas por su orientación sexual, pero tampoco en subvencionar organizaciones que no defiendan derechos", ha resumido Hernández. A modo de respuesta, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Sergio Romero ha asegurado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación "no va a dar ni un paso atrás" en la protección de los derechos. "Que se le quite la idea de la cabeza", ha espetado el dirigente naranja.

Por su parte, José Antonio Nieto, portavoz del PP en la Cámara ha asegurado que quienes "trabajan por los derechos civiles en Andalucía" van a poder continuar con su labor, pero ha reconocido que el modelo de subvenciones va a experimentar una importante remodelación.

Como ejemplo se ha referido a entidades que trabajan con las víctimas de violencia de género o del colectivo LGTB, que "van a tener que justificar las ayudas". "Su actividad debe estar vinculada con la protección de derechos, no con una determinada ideología", ha sentenciado.

Una propuesta de Cs para condenar las agresiones en el Orgullo

Por otra parte, Ciudadanos ha registrado en el Parlamento una proposición no de ley para que la Cámara regional condene el incidente del pasado sábado en la marcha estatal del Orgullo LGTBI. La petición de la formación naranja busca que el legislativo andaluz rechace la "politización" de la manifestación anual.

"Recriminar esto es justificar la violencia" ha dicho Romero en respuesta de las declaraciones de Adelante Andalucía, cuya portavoz Inmaculada Nieto ha acusado a Ciudadanos de "montapollos" y de buscar "una atención que no le dan sus políticas.