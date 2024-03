Vox pedirá explicaciones a la alcaldesa por la "chapuza" de 'Almería XXI' en el parking de Arráez

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha indicado que pedirá explicaciones a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, por la "chapuza evidente" del aparcamiento de la calle Arráez y ha criticado la "negligencia" de la empresa municipal 'Almería XXI'

En un comunicado, Rojas ha trasladado su "solidaridad" con los vecinos afectados y ha anunciado una batería de preguntas también en el Consejo de Administración de Almería XXI."La alcaldesa no puede esconderse más, tiene que asumir su responsabilidad, ofrecer explicaciones de lo que está ocurriendo con esta promoción y poner encima de la mesa soluciones inmediatas a los propietarios afectados", ha dicho.

Rojas ha señalado que "no se explica" la actitud "arrogante" que el ayuntamiento está teniendo con los afectados. "Pareciera que la concejal de Urbanismo trata de convertir a las víctimas en verdugos para eludir su responsabilidad", ha afirmado.

Para Vox, la empresa municipal 'Almería XX' ha "incumplido" con el contrato. "No solo se han comercializado plazas imaginarias, sino que las terminaciones del mismo edificio ofrecen muchas dudas sobre como tendrían que ser en realidad", ha remarcado.

Rojas ha considerado, asimismo, "inexplicable" que la empresa "se pudiera comprometer por contrato a facilitar la subrogación hipotecaria de los bienes inmuebles, sabiendo que esto era imposible al haber decidido la mercantil inscribir los aparcamientos y trasteros como un proindiviso y no como bienes individualizados"."Este hecho no solo es inmoral, sino que podría ser constituir de delito", ha apuntado para concluir que resulta "increíble que una empresa pública, que se espera tenga estándares más elevados en su desempeño, no tenga ni la decencia de entregar un bien patrimonial, por el que la gente ha invertido una gran cantidad de dinero, con las paredes pintadas".