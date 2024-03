Vox critica "hipocresía" de celebrar políticas que "solo han conseguido que la mujer esté más desprotegida"

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha criticado, en el marco de la celebración del 8M, "la hipocresía del Gobierno que es el que, verdaderamente pone en riesgo a las mujeres aprobando leyes que dejan en libertad a agresores sexuales".

En concreto, centrándose en el 8M, Rueda ha explicado que "los representantes de Vox, no acudirán a ningún acto institucional, manifestaciones o eventos organizados por asociaciones feministas con motivo del 8M o 'Día de la Mujer'"."Esto se debe a nuestro rotundo rechazo a las políticas implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y que van en contra de las mujeres españolas", ha señalado y ha agregado que "las mujeres no somos un colectivo, ni la mercancía electoral de quienes se atribuyen nuestra representación".

Además, ha manifestado en un comunicado que "no estamos dispuestos a compartir pancarta con quienes ven el machismo en cada rincón, a la vez que fomentan culturas de otros países que sí nos desprecian por lo que somos"."Hoy la extrema izquierda, la izquierda y la izquierda centrada, vestida de azul; lo celebran con sus lazos morados y con sus cánticos a modo de tuit", ha señalado en un comunicado, criticando lo que considera "una politización del 8M".

No obstante, ha agregado que "hoy es un día para recordar y para señalar: Para recordar a las mujeres que nos precedieron en su lucha por trabajar y por sacar adelante a su familia". "Un día --ha continuado-- para recordar con profundo amor a mujeres como mi abuela, que con 14 años transitaba a las 04.00 horas por las calles de Cataluña para ir a trabajar a la fábrica".

Un día para recordar, ha dicho, "con profundo respeto y admiración, a mujeres como mi madre, que entregaron su vida, desde su libertad, para sacar a sus hijos adelante".

Así, ha añadido que "es un día para recordar y para señalar a las verdaderas mujeres luchadoras de la historia, aquellas que trabajaban y trabajan dentro y fuera de su casa. Hoy, si miramos con el corazón, podemos ver a lo largo de la historia, y en nuestra propia historia, mujeres maravillosas que han sido y son un gran referente".

En cuanto a la posición de las mujeres de Vox, la diputada ha criticado "a quienes las tildan de machistas o sumisas" y ha subrayado que "somos guerreras porque venimos a cambiar la podredumbre del sistema, somos mujeres que, fieles a nuestra más pura esencia, venimos a defender a hombres y mujeres por igual". "Hombres y mujeres que se complementan, se respetan, se ayudan, se cuidan y se protegen", ha apostillado.

Por otro lado, en relación con las políticas de género actuales, Rueda ha argumentado que "la seguridad y la vida de las mujeres en España han empeorado significativamente en los últimos años, en particular tras la promulgación de la llamada 'ley Montero' o de 'sólo sí es sí', evidenciado por el asesinato de 58 mujeres en 2023, a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta desde 2015".

También ha criticado que, "a pesar de los anuncios de las multimillonarias inversiones gubernamentales, que suman 20.000 millones de euros en políticas de igualdad hasta 2025, los resultados son desalentadores, con 126 violadores y delincuentes sexuales liberados y 1.233 con penas reducidas debido a esta ley"."Vox es el único partido que exige la aplicación de medidas contundentes para proteger, de verdad, a las mujeres; medidas como el endurecimiento de las penas o la identificación de los violadores que han salido a la calle gracias a esta ley", ha agregado.

De igual modo, ha dicho que "las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal y la falta de una legislación dura contra los delincuentes, han contribuido también a la inseguridad de las mujeres. Según el último informe de la Fiscalía, referido a 2022, los delitos sexuales crecieron un 12% respecto al año anterior, especialmente los abusos en grupo"."En cuanto al 'bienestar y la prosperidad de las mujeres, de la que habitualmente presume el actual Ejecutivo, tampoco parece que las inversiones de 20.000 millones estén logrando su objetivo; solamente han 'prosperado' las asociaciones feministas radicales, que se han lucrado a costa de fragmentar a la sociedad", ha señalado.

En este punto, ha apuntado la diputada de Vox, "muchas, de las que se hacen llamar feministas, no pueden hablar en mi nombre, porque yo no creo en el enfrentamiento ni en la estigmatizacion del hombre por el hecho de serlo. Hoy más que nunca debemos hacer un frente común contra un Gobierno que quiere imponer una ideología que colectiviza y estigmatiza. Que enfrenta a mujeres con hombres. Que suelta a violadores. Que malgasta el dinero en chiringuitos, no llegando a quien de verdad lo necesita. Un Gobierno que pacta con delicuentes a cambio de mantenerse en el poder", ha incidido.

Por último, Rueda ha indicado que, desde Vox "continuarán trabajando para mejorar una realidad en la que las mujeres no son las beneficiadas, una realidad que no es como la quieren hacer ver, una realidad en la que quienes son beneficiarios del problema, no deberían ser parte de la solución; una realidad que, sin lugar a dudas, no nos representa a las mujeres, una realidad que no puede hablar por mi", ha concluido.