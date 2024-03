Vox reclama la mejora de las instalaciones de la zona infantil del Parque Tico Medina

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado al equipo de gobierno, del PP, la ampliación y mejora de las instalaciones de la zona infantil del Parque Tico Medina, según afirma la formación, el "más visitado y utilizado de la capital pero que no recibe por parte del Ayuntamiento la atención necesaria para su mantenimiento".

Las concejales Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego, junto a la coordinadora de Vox en el distrito Zaidín, Mabel García, se han reunido con la Asociación de Vecinos Parque de las Ciencias para recoger sus reclamaciones y "conocer de primera mano las deficiencias del barrio donde se ubica el parque Tico Medina".

Entre ellas han citado "la inadmisible situación del parque infantil, con escasos columpios y en mal estado, que suponen un verdadero riesgo de cortes y caídas para los niños, además de un pavimento de goma muy deteriorado, agujereado y con visibles grietas", relatan."En un parque que tiene una extensión de cerca de 75.000 metros cuadrados llama la atención la minúscula zona infantil, dándose situaciones como la de niños haciendo cola para poder utilizar los pocos columpios disponibles", ha detallado Beatriz Sánchez Agustino. De hecho, los vecinos reclaman la ampliación de este parque que tiene un espacio mucho más reducido que el destinado al pipican.

OTRAS NECESIDADES

También ha aludido al "mejorable" estado de la zona de picnic, "donde no hay sombra ni fuentes". "No es lógico que el gran pulmón de la capital y el lugar de esparcimiento de muchísimas familias no cuente con las infraestructuras adecuadas", ha puntualizado Sánchez Agustino.

Entre las deficiencias que los vecinos han trasladado al grupo municipal de Vox está la situación de la pista polideportiva, "que en la actualidad no es más que un espacio vacío pese a las promesas del anterior equipo de gobierno" por lo que reclaman equipamiento e iluminación de las pistas deportivas con porterías, canastas y redes.

Durante la visita también se ha visto sobre el terreno la necesidad de una puesta a punto general del parque, además del arreglo y limpieza de las rejillas de drenaje y la iluminación de la zona del camino de la Vega, donde se producen frecuentes botellones "y se han dado situaciones como peleas multitudinarias entre menores de edad".

Beatriz Sánchez Agustino ha informado de que su grupo "ha conseguido que el presupuesto del Ayuntamiento de Granada de 2024 incluya una partida de nueva creación para la puesta en marcha de un plan de actuación en parques infantiles", por lo que ha exigido al equipo de gobierno que "no demore las actuaciones urgentes que necesita este pulmón verde de la capital y cumpla con sus compromisos".