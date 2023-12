Vox reclama acabar con los cultivos de marihuana e inversiones de Endesa para solucionar los cortes de luz

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha advertido este lunes de que los continuos fallos en el abastecimiento energético que sufren diferentes barrios desfavorecidos de la ciudad no serán solucionados hasta acabar con los cultivos de marihuana dentro de viviendas y las acometidas ilegales a la red para acabar con los mismos; y hasta que Endesa mejore y modernice sus "obsoletas instalaciones" en tales barriadas.

Así se ha pronunciado el edil tras la reunión celebrada de la mesa de trabajo constituida en torno a la prolongada problemática de las interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes barrios humildes, marco en que los colectivos vecinales acusan a Endesa de una supuesta falta de inversiones en las infraestructuras eléctricas, mientras dicha empresa alega el papel de las acometidas ilegales a la red para los cultivos de marihuana dentro de viviendas y el elevado consumo de los mismos, con la consiguiente saturación de los equipos.

García de Polavieja ha advertido tras el encuentro, valorado por la plataforma del Polígono Sur pero que el colectivo Barrios Hartos ha considerado sin resultados, que "mientras los partidos políticos de la izquierda y de la extrema izquierda se nieguen a señalar el verdadero origen del problema, mientras determinados colectivos vecinales estén orientados por esos mismos partidos, difícilmente conseguiremos encontrar una solución porque el diagnóstico es equivocado".

LLEGA EL FRÍO

Mientras en el encuentro ha trascendido que finalmente no será hasta marzo o septiembre cuando trascienda información sobre la auditoría externa encargada por la Consejería de Industria y Energía sobre la calidad del servicio que presta Endesa en los barrios afectados por esta incidencia, el edil de Vox ha exigido a las administraciones "una mejor y más eficiente colaboración, puesto que estamos a apenas dos semanas de que lleguen picos de consumo por mor del frío que se avecina, y es preciso que haya planes efectivos para contingencias, que garanticen el consumo a nuestros vecinos""Lo fácil para los partidos de la izquierda es culpar directamente a Endesa, que no cabe duda que tiene parte de responsabilidad, pero aquí el problema son las plantaciones de marihuana que se suministran de electricidad a través de enganches ilegales que saturan las redes y provocan incendios en los transformadores. Una realidad que resulta políticamente incorrecta por la izquierda y que, por tanto, no se aborda como debería, con Policía y Código Penal", asevera."SEÑALAR EL PROBLEMA SIN COMPLEJOS"

García de Polavieja ha pedido además al gobierno municipal del popular José Luis Sanz que "aproveche su condición de alcalde para señalar el problema sin complejos y reclame al subdelegado del Gobierno más Policía y más contundencia con los narcopisos, que degeneran los barrios hasta el punto de encontrarnos, como este fin de semana, con ajustes de cuentas entre narcotraficantes de procedencia marroquí que han concluido con un muerto y un herido de gravedad", en alusión al tiroteo de Palmete por el cual hay un varón de nacionalidad española detenido por su presunta relación con los hechos.

También reclamado a la Junta de Andalucía "la puesta al día del parque público de viviendas sociales del Polígono Sur, de los contratos, el censo y el objeto al que se dedican esas viviendas".

Finalmente, ha advertido de que "la delincuencia en Sevilla ha crecido un 12% en el ultimo trimestre según el ultimo informe de criminalidad del Ministerio del Interior y mucha de esa actividad delictiva está relacionada con el cultivo de marihuana, que sigue creciendo en esos barrios donde se registran los continuos cortes de luz", barrios precisamente marcados por el paro y las situaciones de exclusión social.