Vox señala que no ha habido cambio en las políticas municipales: "El PP mantiene las mismas recetas del PSOE"

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha afirmado este lunes que "el cambio en las políticas del Ayuntamiento de Granada no han llegado porque el PP mantiene las mismas recetas del PSOE", en una nota de prensa de balance coincidiendo con el primer año del inicio del mandato con Marifrán Carazo como alcaldesa de la ciudad de la Alhambra.

Sánchez Agustino ha recalcado que durante el primer año del presente mandato "hemos sido propositivos y hemos defendido iniciativas para ayudar a las familias, a las empresas y a los granadinos, mientras que el PP está decepcionando a muchos de sus votantes"."Después de un año podemos constatar que el cambio en las políticas del Ayuntamiento de Granada no han llegado porque el PP ha copiado y mantenido las recetas de los socialistas", ha indicado la portavoz de Vox, quien ha resumido con estas palabras el primer año de mandato del equipo de gobierno de Marifrán Carazo pese a que, ha agregado, "los granadinos dejaron claro en la últimas elecciones municipales que no querían las políticas de la izquierda y apostaban por un cambio" que "no se ha materializado".

Transcurridos doce meses tras la toma de posesión del actual equipo de gobierno, "desgraciadamente persisten los mismos problemas que preocupan a todos los vecinos de Granada: la limpieza sigue siendo deficiente; el mantenimiento de calles y parques no ha mejorado; la seguridad en las calles, plazas y parques siguen siendo una preocupación para muchas personas; y no se ha avanzado nada en poner remedio a la falta de oportunidades para los jóvenes que les permita desarrollar su proyecto vital aquí para no tener que marcharse a otro lugar"."¿Qué hemos recibido los granadinos por parte del PP en este primer año de mandato de la señora Carazo? Puede resumirse en subidas de impuestos y tasas, ya que se han incrementado los recibos de la basura, el agua, el cementerio, las tasas deportivas o el billete de autobús"."Esto es un incumplimiento de las propias promesas electorales del PP y de la señora Carazo", ha incidido la portavoz de Vox.

Desde Vox han indicado al equipo de gobierno que "nadie votó al PP para que subiera impuestos, igual que" para que "impusiera restricciones y emprendiera una persecución al vehículo privado como ha hecho en este año con entusiasmo ampliando el diseño de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a toda la ciudad o aumentando la zona azul por multitud de barrios".

En contraposición, "hemos marcado el camino" de las políticas que deberían ponerse en marcha en Granada destacando dos de las mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento: "Primero, nuestro Grupo Municipal propuso la creación de un plan para la mejora y el mantenimiento de los parque infantiles y conseguimos también que se incluyera una partida específica en los presupuesto para el desarrollo" del mismo.

Es por ello que "vamos a estar muy pendientes para que esta propuesta de Vox se ejecute y vamos a reclamar una ampliación de esa partida en los próximos presupuestos para 2025".

En segundo lugar, "se aprobó nuestra moción para el fomento de la natalidad y apoyo a la maternidad en el que pedimos el diseño de un plan estratégico para el fomento de la natalidad y el apoyo a la maternidad, crear una ayuda económica por nacimiento y poner en marcha un Servicio de Apoyo a la Maternidad, como medidas de apoyo a la familia que además combaten el problema de despoblación que padece Granada", ha afirmado Sánchez Agustino, quien espera "que el equipo de gobierno se ponga a trabajar en ellas y también se recojan en los próximos presupuestos".

Sin embargo, "el PP ha rechazado nuestras propuestas para bajar el impuesto de circulación, para paliar los efectos negativos de la imposición de la ZBE, para dinamizar el turismo de congresos y para poner en valor el arte sacro y crear una ruta de conventos y camarines", han criticado desde el Grupo Municipal de Vox."Lo dijimos al comienzo del mandato, vamos a ser propositivos y vamos a denunciar todas las veces que el PP traicione a los vecinos y se eche en brazos de las políticas y la agenda de la izquierda. Le pedimos a la alcaldesa que establezca como prioridad la rebaja de impuestos y la eliminación del gasto superfluo e ideológico. Sólo entonces estará cumpliendo con los granadinos", ha concluido la portavoz de Vox.