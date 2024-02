El XXVIII Torneo 'Ayuntamiento de Málaga' espera congregar a más de un centenar de participantes

El XXVIII Torneo 'Ayuntamiento de Málaga', que cuenta con el patrocinio de esta institución, se celebrará el sábado, 24 de febrero, en las instalaciones del Parador de Golf y espera congregar a más de un centenar de participantes.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente del Real Club de Campo de Málaga (RCCM), Antonio Cerdán, ha presentado esta competición.

El torneo tendrá lugar en las instalaciones 'Old course' del Parador de Golf de Málaga, que acoge la competición desde 1996 y para participar sólo es necesario estar federado. Es un torneo abierto al público en general, tanto a socios como a no socios, con distintos precios en cada caso: abonado con 'green fee'(25 euros); abonado sin 'green fee'(55 euros); y no abonado (75 euros).

La competición se ha estructurado de la siguiente manera: las salidas comenzarán a las 08.20 horas desde los hoyos 1 y 10 por orden de hándicap. Según los datos de la organización, esta edición contará con participación de un centenar de jugadores repartidos en tres categorías.

El torneo es una competición oficial, pero no está integrado en ningún circuito, y la entrega de premios se realizará al final de la competición. Los participantes pueden optar a diferentes premios relacionados con la práctica de este deporte (equipamiento o bolsas deportivas).

Por último, han precisado que las inscripciones se pueden realizar en la web del Real Club de Campo de Málaga https://rccm-golf.com/ antes del viernes, 23 de febrero, a las 10.00 horas, o hasta completar aforo.