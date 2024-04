Yolanda Díaz apela a "rescatar a la sanidad vasca de la privatización y la precarización de PNV y PSE"

La vicepresidenta del Gobierno censura que la tasa de precarización de la Administración pública vasca "supera el 45%"

La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento "a rescatar a la sanidad vasca de la privatización y la precarización", ocasionada por "el Gobierno del PNV y PSE" en el País Vasco, "con servicios externalizados que hacen que nos encontremos con una tasa de precarización de la Administración pública que supera el 45%".

Díaz se ha reunido, este jueves en Vitoria-Gasteiz, con trabajadores del colectivo de ambulancias, "que están en huelga, defendiendo la negociación de un convenio colectivo, para que revaloricen su salario".

Según ha explicado, tan solo "están pidiendo mínimos", al plantear que los trabajadores de ambulancias, "una parte clave del sector público sanitario", reclaman al Gobierno Vasco que "se revaloricen sus salarios al 3%"."Estamos con un IPC muy importante y con una pérdida de poder adquisitivo que supera el 11% en estos años y estos trabajadores están trabajando en condiciones más que precarias", ha denunciado, para reivindicar que "la sanidad pública se defiende y los servicios públicos tienen que ser absolutamente rescatados". "Toda la parte asistencial de la sanidad está siendo privatizada, desde la limpieza hasta el servicio de ambulancias, entre otros muchos sectores, y tienen que ser absolutamente rescatados", ha incidido."Con la reforma laboral y con las políticas públicas que hemos defendido desde Sumar, hemos conseguido que la tasa de temporalidad esté por debajo de la media europea. Sin embargo, la gestión del Gobierno del PNV y del PSE hace que en el ámbito de la Administración pública, con servicios externalizados y con precarización de los mismos, nos encontremos con una tasa que supera en el carácter precario más del 45%", ha manifestado."Esto quiere decir que uno de cada dos trabajadores y trabajadoras que lo hacen en la red pública de servicios vascos es precario. Esto se tiene que acabar", ha zanjado."Quiero decirle a la ciudadanía vasca que hay que defender la sanidad pública, que hay que cambiar el modelo de sanidad que tiene hoy en su país y, sin lugar a dudas, tenemos que defender a los trabajadores y las trabajadoras", ha añadido.

NUEVO TIEMPO

Díaz ha solicitado "la movilización de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres vascas, del colectivo LGTBI y de los pensionistas, para que llegue un nuevo tiempo a Euskadi que permita que tengamos políticas públicas diferentes", a partir de las elecciones autonómicas de este próximo domingo."Nosotros no practicamos con palabras, practicamos con hechos. Hemos demostrado quiénes somos y sabemos muy bien a quién representamos. Desde luego Sumar no está para gobernar con el PNV", ha garantizado."La diferencia entre lo que es un Gobierno de coalición progresista con Sumar dentro, lo vemos en el Gobierno de coalición en España, subiendo el salario mínimo, defendiendo a los trabajadores y haciendo políticas públicas feministas; mientras que, cuando gobierna con el PNV, lo que hacen es privatizar servicios y no defender a los trabajadores y a las trabajadoras.", ha concluido Díaz.

PUERTAS GIRATORIAS

Un aspecto en el que ha incidido la candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, quien ha señalado que, "en este momento, hay dos modelos en Euskadi". "El que queremos nosotras; que es reforzar lo público, poner a la gente en el centro y cuidar las derechos laborales; y otro modelo, que es el del PNV y el PSE, que privatiza, precariza y no cuida los derechos laborales", ha expuesto."Los trabajadores de los servicios públicos están sufriendo la precariedad, que es fruto de un modelo del Partido Nacionalista Vasco y el PSE. Un modelo privatizador que no cuida a las personas trabajadoras y que las maltrata", ha recriminado.

Asimismo, ha denunciado que "este modelo de privatización está generando una puerta giratoria". "Estamos viendo cómo cargos del Partido Nacionalista Vasco acaban siendo gerentes o en los cargos de dirección de empresas que en algún momento ellos tuvieron licitación o tuvieron relación contractual de los servicios", ha expuesto."El cambio para que este Gobierno Vasco haga política útil y política progresista, pasa por Sumar. Las recetas caducas y las metas viejas de este Gobierno ya no nos sirven", ha concluido García.