La abogada de Valtònyc destaca que no hay oposición a suspender la pena: "No entrará en prisión"

Isabel Elbal Sánchez, abogada del rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc y que este martes ha aceptado en la Audiencia de Sevilla una pena de dos años de cárcel por un delito de amenazas graves al haber llamado al público de un concierto que celebraba en Marinaleda a "matar a un puto guardia civil"; ha asegurado tras la celebración de la vista que el inculpado "no entrará en prisión" al haber solicitado la suspensión de la ejecución de su condena y no oponerse a ello ni la Fiscalía ni la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Tras la celebración de la sesión en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la abogada defensora de José Miguel Arenas ha explicado a los medios de comunicación el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, gracias al cual el inculpado ha reconocido los hechos y la Fiscalía y la acusación particular que ejercía la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que reclamaban para él cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por un delito de provocación para cometer un delito de atentado y tres años de cárcel en el caso de ser apreciado un posible delito de amenazas agravadas; han modificado sus escritos de acusación reduciendo sus peticiones a dos años de prisión y el pago de las costas, por un delito de amenazas graves con la agravante de reincidencia y la atenuante de arrepentimiento.

Durante la vista, en ese sentido, el inculpado ha reconocido que "es verdad" que sus palabras en aquel concierto celebrado el 31 de marzo de 2018 en la localidad sevillana de Marinaleda fueron "de mal gusto" y "desagradables" y ha mostrado su comprensión a que las mismas hayan "molestado" o hecho "sentir mal a alguien", pidiendo públicamente "perdón" por tales manifestaciones.

SU DEFENSA ASEGURA QUE "YA NO ES LA MISMA PERSONA"

Tras reconocer tales extremos y aceptar una pena de dos años de prisión y el pago de las costas del procedimiento judicial, su defensa ha solicitado la suspensión de dicha pena de cárcel dado el arrepentimiento mostrado, los años transcurridos desde los hechos y que José Miguel Arenas Beltrán "ya no es la misma persona" que en aquellos momentos, una solicitud de suspensión ante la cual la Fiscalía y la AUGC no se han opuesto.

El tribunal ha resuelto decidir sobre dicha petición de suspensión de la pena de cárcel durante la fase de ejecución de la sentencia, manifestando que tendrá"en consideración" los argumentos esgrimidos por la defensa."NO ENTRARÁ EN PRISIÓN"

Ante ello, la abogada defensora del rapero ha asegurado a los medios de comunicación, tras la celebración de la sesión, que dado que las acusaciones no se han opuesto a suspender la pena de prisión, "en ningún caso cumpliría" la condena de cárcel, porque "en principio" la misma será suspendida."Como no hay oposición (a la petición de suspender la pena de cárcel), esperamos que el tribunal dicte un auto de suspensión de la ejecución" de la condena a prisión, ha dicho la letrada, argumentando que "sin la oposición (a suspender la pena), sin nadie que quiera que ingrese en prisión, no entrará en prisión".