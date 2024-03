Más de 350 adolescentes malagueños aprenden a cuidar su salud mental de la mano de la Fundación Quirónsalud

La salud mental continúa siendo un aspecto fundamental a la hora de cuidar la salud en el corto, medio y largo plazo. Especialmente en la adolescencia: en la actualidad, el 59,3% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años reconoce padecer problemas de salud mental, según datos del 'IV Barómetro Juvenil 2023 de salud mundial'.

Así, la Fundación Quirónsalud, a través de su programa educativo Stay Healthy, destinado a la promoción de hábitos saludables, ha celebrado este pasado miércoles en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena una nueva edición de su evento 'Stay Healthy: Salud Mental y Adolescencia', donde más de 350 alumnos de 15 y 16 años han aprendido junto a los profesionales sanitarios del Hospital Quirónsalud Málaga cómo cambiar su rutina para sentirse mejor por dentro y por fuera.

El encuentro se celebra como parte del programa educativo de la Fundación Quirónsalud, cuyo objetivo es promover los hábitos saludables entre adolescentes a través de diferentes formatos sobre nutrición, sueño, ejercicio físico, salud y medio ambiente, salud digital, adicciones a sustancias y salud mental.

Stay Healthy utiliza el rigor científico, nuevos modelos pedagógicos y el entorno digital como canal para trasladar a los adolescentes la importancia de las decisiones que toman en su día a día y cómo estas repercuten en su salud a largo plazo.

En esta ocasión, la jornada arrancó con la participación de Carmen Barceló, psicóloga clínica especializada en niños y adolescentes del Hospital Quirónsalud Málaga, quien descubrió a los adolescentes los distintos factores que influyen en el estado de la salud emocional y cuáles son, en consecuencia, los trastornos mentales más comunes en la adolescencia."Hay una cifra preocupante y es que las tasas de suicidio en adolescentes están incrementándose", ha afirmado y ha insistido a los jóvenes asistentes en la importancia de verbalizar las emociones. "Muchas veces pensamos que ese tipo de cifras no tienen nada que ver con nosotros, pero cuando ayudamos a un amigo que lo está pasando mal estamos haciendo una función de agente preventivo de la salud"."Cuando yo era adolescente, sentía que todo el mundo estaba en mi contra. En esa etapa sufrimos muchos cambios y, a veces, la vida nos pone una montaña delante; pero podemos llegar a su cima: en mi caso fue Londres 2012", ha explicado a los alumnos Elena Jacinto Vélez, directora del Centro Especial de Empleo de la Fundación Integralia DKV en Sant Just Desvern y ganadora de siete títulos en tenis en silla de ruedas, además de representante de España en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012, quien acudió a esta jornada para contar en primera persona cómo el hecho de intentar suicidarse en su adolescencia y quedarse en consecuencia paralizada de cintura para abajo le llevó a afrontar una vida completamente distinta.

Ha indicado que "no podemos decidir lo que nos toca en la vida, pero sí qué podemos hacer con ello. Para mí el deporte, además del trabajo, ha sido fundamental". Pero, ha continuado, "hay muchas cosas más que pueden ayudarnos cuando no nos sentimos bien, y una de ellas es la terapia: después de 21 años sigo yendo al psicólogo porque me ayuda a parar y pensar: si quieres salir puedes, simplemente hay que saber cuándo es necesario pedir ayuda".

Además de escuchar este tipo de testimonios, los alumnos asistentes al evento impulsado por la Fundación Quirónsalud tuvieron la oportunidad de trasladar sus preocupaciones a varios profesionales sanitarios del Hospital Quirónsalud Málaga que protagonizaron un diálogo en vivo con los jóvenes.

Además de Carmen Barceló, Manuel Baca, jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga; y Marta Lledó, psicóloga del mismo hospital, respondieron a preguntas sobre qué pasos seguir para pedir ayuda, cómo distinguir un problema puntual de un trastorno y qué hábitos --de nutrición, de uso de tecnologías o de sueño-- pueden contribuir a un mejor estado emocional.

PERSPECTIVA COLABORATIVA COMO CLAVE DEL PROYECTO

El valor diferencial del programa Stay Healthy es la importancia que le otorga a la escucha y el trabajo en equipo: todas las temáticas del programa están co-creadas por psicopedagogos y adolescentes, además de validadas por los profesionales sanitarios de Quirónsalud.

Por eso, en esta ocasión, después de disfrutar de un picnic saludable, los más de 350 alumnos asistentes trabajaron juntos en Las 10 estaciones de los hábitos saludables, un taller diseñado en exclusiva para la ocasión donde se llevaron a cabo varias actividades vinculadas a la salud mental y relacionadas con las temáticas de Stay Healthy --Nutrición, Salud Digital, Adicciones a Sustancias, Sueño, Ejercicio Físico y Salud y Medioambiente-- en las que los jóvenes tuvieron que unir fuerzas para resolver varias pistas.

Además de los profesionales sanitarios anteriormente mencionados, dos agentes de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, colaborador habitual en Stay Healthy y co-creador de la temática de Adicciones a Sustancias, quienes también participaron explicando a los adolescentes las principales consecuencias legales del consumo de sustancias.

Para ayudar a los alumnos a trabajar en sus actividades, Manuel Baca, jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga, arrancó el taller con una breve intervención sobre la inteligencia emocional.

Además, como parte de estas actividades dinámicas, los alumnos también se involucraron escribiendo sus frases favoritas sobre el cuidado de la salud mental en el Mural de Stay Healthy, que viaja y continuará haciéndolo por los territorios donde el programa educativo impulsado por la Fundación Quirónsalud celebra eventos de este tipo para recoger las percepciones de los adolescentes sobre el bienestar emocional.

DERRIBANDO EL MIEDO A HABLAR DE LAS EMOCIONES

"Mostrarnos vulnerables con nuestras emociones es lo mejor que podemos hacer", ha asegurado a los alumnos de los centros educativos la psicóloga y divulgadora María Gómez, conocida en redes sociales como @MeriGoPsico, quien puso el broche final al encuentro abordando uno de los grandes problemas de la adolescencia en la actualidad: la adicción a juegos y compras online, una problemática directamente conectada con la salud mental."Tenemos el poder de tomar las decisiones más saludables para nuestro bienestar", ha advertido, tras explicar en qué consistían las adicciones conductuales a este tipo de actividades dañinas y la forma en que impactan, poco a poco, en la calidad de vida. En otras palabras, el primer paso para cuidar la salud mental es reconocer lo que sentimos.

Teresa Álvarez Perdices, gerente de la Fundación Quirónsalud, ha incidido en que "necesitamos derribar el miedo a pedir ayuda para poder gestionar un problema de salud mental. Es fundamental que los relevos generacionales estén preparados para afrontar el mundo y sus complejidades"."De la mano de Stay Healthy escuchamos a los jóvenes para abordar con ellos los problemas que puedan sufrir, ayudándoles a identificarlos y, así, prevenirlos. Para la Fundación es clave impulsar la prevención en estos adultos del futuro y este tipo de eventos se convierten en un espacio de intercambio de información sobre salud tremendamente valioso".

La misma idea la compartió Tomás Urda, director gerente del Hospital Quirónsalud Málaga, que despidió a los adolescentes junto a Mónica Martínez Durán, responsable corporativa de proyectos RSC y Fundación Quirónsalud."La era en la que vivimos ahora es la era del aprendizaje", ha concluido el doctor. "Aprender es nuestro mayor reto y en él entra el cuidado de nuestro entorno, de nuestro cuerpo y, sobre todo, de nuestra mente. Y es que, si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que queremos vivir más felices, vivir más y mejor".