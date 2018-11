Dos detenidos por violar a una joven y abandonarla en los baños de una discoteca

Viernes noche en una sala de fiesta. Entre la gente, se encontraba una joven que había salido con unas amigas; por otro lado, dos jóvenes de 24 y 26 años. En un momento dado, ya de madrugada, la joven apareció en los servicios de esta discoteca: había sido violada y abandonada tras la agresión sexual. Esto es lo que ocurrió la madrugada del pasado sábado 17 de noviembre en una conocida sala de fiesta ubicada frente a la antigua Facultad de Medicina.

"Han violado a una mujer el viernes pasado en Granada. Fue en los baños, entre dos hombres. No tenemos más info, pero me parece super importante transmitir esto". Este jueves, este mensaje comenzó a circular por redes sociales y no tardó en hacerse viral. A una semana del 25-N Día contra la Violencia hacia la Mujer, una joven había sido brutalmente agredida sexualmente en una discoteca de Granada.

Esta misma mañana, la Policía Nacional de Granada confirmaba este suceso y anunciaba que dos varones de 24 y 26 habían sido detenidos por estos hechos. Tal y como indican fuentes policiales, la madrugada del sábado fueron requeridos para acudir a un hospital: una mujer estaba siendo asistida por una agresión sexual que había tenido lugar en los baños de una discoteca.

Tras recabar la información pertinente, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación y consiguió averiguar quiénes habían sido los dos varones. Gracias a ello, el primero pudo ser detenido ese mismo fin de semana, mientras que el segundo fue arrestado el pasado miércoles.