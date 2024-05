El alcalde de Láchar afirma que seguirá"trabajando" por los vecinos tras pedir IU su dimisión por los audios

El alcalde de Láchar, Pedro Sánchez, del PSOE, ha afirmado que seguirá"trabajando intensamente" por los vecinos con su equipo de gobierno local pese a la petición de dimisión que le ha hecho IU en este municipio de la Vega de Granada por el contenido de los mensajes que denunció ante la Guardia Civil que le habían grabado sin su consentimiento en las dependencias de Alcaldía.

Consultado por Europa Press después de que la coalición de izquierdas, que consiguió cuatro ediles en las elecciones del pasado mayo, haya indicado que, de no dimitir en las próximas horas Sánchez, quien gobierna con mayoría simple con cinco concejales, iniciará contactos con el PP a partir del lunes, que tiene dos actas, para presentarle una moción de censura, Sánchez ha insistido en primer lugar en referencia a los audios que "los hechos se encuentran en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"."Confiamos en el esclarecimiento de los hechos", ha aseverado Sánchez, que ha recordado que el equipo de gobierno denunció la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos."En este momento en el que nos encontramos, en el que se tiene que aclarar todo, no vamos a entrar en la confrontación política", ha detallado en la línea de seguir trabajando por los vecinos de Láchar y de Peñuelas como él y su equipo de gobierno ha dicho que vienen haciendo desde que tomaron posesión de sus cargos al inicio del mandato municipal."Seguimos defendiendo que no todo vale en política para arremeter y hacer daño al equipo de equipo de gobierno --y por ende contra el Ayuntamiento-- que es a nuestro entender la finalidad clara que tiene la distribución y uso torticero que se está haciendo de las grabaciones obtenidas ilícitamente", ha concluido.