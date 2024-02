El alcalde de Martos pide a la Junta una visita técnica a la EDAR ante "la falta de información" sobre las obras

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha solicitado a la Junta de Andalucía una visita técnica a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) ante la "falta de información" sobre las obras de esta infraestructura y su puesta en marcha."No nos cuentan ni un solo detalle. En teoría, las obras se reanudaron hace ya dos años y seguimos igual. Ni sabemos cuándo finalizarán ni qué se está haciendo en realidad", ha afirmado el regidor, quien ha añadido que "ya se ha excedido el plazo de ejecución" y no hay fecha concreta para comenzar el periodo de pruebas.

Por ello, tras señalar que el municipio "es el grave perjudicado" al tener que afrontar las sanciones por verter aguas residuales a cauces públicos", ha demandado a la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda, que autorice una visita técnica a la EDAR, según ha informado este viernes el Consistorio.

En ella ha defendido la presencia de los técnicos municipales, los de la Diputación, la empresa Aqualia y representantes de la Sociedad Mixta del Agua Somasaja con el objetivo de conocer cuál es el estado de la depuradora, el nivel de ejecución de las obras y las posibilidades que tiene de abrirse."Las noticias brillan por su ausencia. No entendemos el motivo, sobre todo, cuando se trata de un asunto que afecta a nuestros vecinos y vecinas. Somos los primeros interesados en que la depuradora comience a funcionar cuanto antes y está más que claro que la Junta se reafirma en su política de deslealtad institucional al no informarnos de cómo va el proyecto, un proyecto que parece que no va a acabar nunca", ha lamentado.

En este sentido, el alcalde ha indicado que, si ha surgido algún problema, el Ayuntamiento tiene "el derecho a saberlo". Ha recordado, además, que se está a la espera de poder firmar el convenio de la cesión, si bien ha adelantado que no lo harán "sin tener la garantía de que todo está correcto", ya que "esta falta de información hace sospechar que algo no va bien".