El alcalde de Los Palacios valora el tercer carril de la AP-4 y el enlace con el parque empresarial Palenquivir

El alcalde de Los Palacios (Sevilla), Juan Manuel Valle, ha valorado como "magnífica noticia" la adjudicación de la redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril de la AP-4 por parte del Gobierno de España, y que, en su primera fase, transcurre en su mayor medida por el término municipal de Los Palacios y Villafranca, hasta un total de 15 kilómetros. Además, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ya trabaja en la redacción del nuevo enlace a la altura de Palenquivir (Punto Kilométrico 26+200m).

En este sentido, Valle ha expresado que, en el reciente encuentro en la Diputación Provincial de Sevilla, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya confirmó que estaban en marcha "todas esas grandes inversiones que venimos demandando para dar respuesta a la congestión de tráfico en la AP-4", según ha recogido el Consistorio palaciego en una nota de prensa."Que ya se haya hecho público la adjudicación de la redacción del proyecto para ese tercer carril es una magnífica noticia. Tiene su tiempo, porque son proyectos complejos, la ejecución de las obras cuando finalice la redacción del mismo, supondrá una inversión de 145 millones de euros", ha continuado.

Valle ha asegurado también que el tramo que va desde Dos Hermanas hasta Los Palacios y Villafranca se enmarca en la primera fase de las obras, "de hecho nuestro pueblo es el municipio por el que transcurre más kilómetros de ese tercer carril en la primera fase y por tanto es el gran beneficiado porque esta inversión va a consolidar nuestra posición estratégica como entrada Sur del área metropolitana de Sevilla", ha puntualizado.

Además, ha explicado que esta gran inversión "viene acompañada de otra que hemos demandado desde el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca desde el año 2017, cuando trasladamos al Ministerio de Fomento la propuesta de enlazar la autopista AP-4 con la N-4, porque podría ayudar dentro de todo el proceso de desdoblamiento de esta vía a optimizar la inversión. Siete años después y tras numerosas gestiones, ya está a punto de finalizar la redacción del proyecto para poder licitar las obras del enlace de la AP-4 y la N-4 justo en la salida Sur de Los Palacios y Villafranca, en la fachada del parque empresarial Palenquivir que va a contar con una conexión privilegiada tanto con Sevilla como con Cádiz"."Son obras de mucha envergadura", ha afirmado el primer edil para subrayar que se trata de "proyectos que tardan años en su redacción y en la ejecución de las obras", pero "si miramos atrás comprobamos el cambio que ha experimentado nuestro pueblo con proyectos que nos marcamos el compromiso de hacer realidad y luchar para sacarlos adelante como el propio desdoble de la N-IV que parecía una quimera y lo estamos disfrutando desde hace varios años, o la liberación de la AP-4", ha matizado.

En definitiva, "nuestro pueblo ha mejorado sus conexiones por carretera de una manera muy considerable, ahora tenemos unas conexiones privilegiadas en la provincia de Sevilla y en esa ubicación a medio camino entre Sevilla y Cádiz", ha apostillado.

En este punto, el alcalde emplazó al Gobierno de España para que la redacción de dichos proyectos "se realicen en el menor tiempo posible".

Para concluir, enfatizó que "miramos hacia adelante con esperanza y no olvidamos la reivindicación del tren. Venimos trabajando en este sentido con el Ministerio al que le hemos solicitado una reunión para trasladarles que no se puede admitir que un municipio que roza los 40.000 habitantes, tan cercano a Dos Hermanas y Sevilla, no tenga conexión ferroviaria. Sabemos que es una reivindicación a largo plazo pero en la que vamos a seguir insistiendo, y más aun teniendo en cuenta el respaldo unánime del pleno del Ayuntamiento y que en estos momentos tenemos en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir a la Junta de Andalucía la mejora del transporte público de autobuses porque es de su competencia, y por otro lado, el tren al Gobierno de España"."Frente a la administración que sea, nosotros vamos a continuar reclamando mejoras para nuestro pueblo y las mejoras en las infraestructuras para alcanzar una mejor movilidad son prioritarias para el Gobierno Municipal", ha defendido el alcalde.