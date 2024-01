El alcalde de Los Palacios avisa a la Junta de las "quejas" por la sanidad y reclama "un refuerzo" en el pueblo

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU), ha solicitado a la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía y al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla un refuerzo en los centros de salud de la localidad para ofrecer un servicio de calidad.

Así, en una comparecencia, el alcalde Juan Manuel Valle, ha trasladado su preocupación por el funcionamiento de los centros de salud San Isidro y Nuestra Señora de las Nieves de Los Palacios y Villafranca, pues "en las últimas semanas se han multiplicado el número de quejas de vecinos y vecinas que están padeciendo un auténtico suplicio a la hora de coger citas médicas: o bien es casi imposible coger cita por cualquiera de las vías que permite la Consejería de Salud o, cuando se consigue, esta se demora durante semanas, incluso más de un mes, lo que lleva al colapso de las urgencias".

Según ha dicho, incluso "se han vivido situaciones de tensión en la ciudadanía, desesperada por las demoras y, asimismo, entre los profesionales médicos que no son los responsables de este deterioro, que recae únicamente en la Consejería de Salud, que no está poniendo medios y está sometiendo a los profesionales sanitarios a situaciones de máxima tensión, de estrés, de insatisfacción, porque no pueden atender a los pacientes como les gustaría"."Es inadmisible que la sanidad pública esté funcionando tan mal en Los Palacios y en toda Andalucía. Estamos comprobando como continuamente están dimitiendo los responsables sanitarios porque no tienen medios. No se puede consentir que se esté desviando tantísimo dinero de la sanidad pública hacia la privada", ha dicho Valle, mientras la Junta reconoce un "déficit" de profesionales y culpa al Gobierno central por no convocar suficientes plazas de médico interno residente (MIR)."No podemos consentir esta situación y estamos mirando con lupa el funcionamiento de los centros de salud. Cualquier vecino o vecina sabe perfectamente la odisea que se está padeciendo a diario en nuestros centros de salud para que te atienda un médico, estamos viendo que faltan médicos y nos llega información extraoficial de que hay bajas que no se están cubriendo, hay bajas que llevan meses sin cubrir y eso está provocando un empeoramiento de la situación sanitaria. Queremos que la Junta de Andalucía nos de explicaciones para ver si esos datos son ciertos o no y que ponga solución de una vez por todas a este problema que se está enquistando en el tiempo", ha dicho el alcalde de Los Palacios.