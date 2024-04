El alcalde de Vélez-Málaga destaca la afluencia masiva a la feria 'Sabor a Málaga', con 100.000 euros en ventas

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha hecho balance de la feria 'Sabor a Málaga' que se ha celebrado este pasado fin de semana en la calle Canalejas, y de la que ha destacado la afluencia masiva de visitantes, así como las ventas por valor de casi 100.000 euros en los 34 estands dispuestos en el encuentro.

Acompañado por el edil de Agroalimentación, Jesús María Claros, Lupiáñez ha calificado el evento como un "rotundo éxito" que ha tenido una afluencia masiva y también un importante impacto económico, no sólo en las ventas de los productores, sino también en los comercios de alrededor."Ha sido gratificante e ilusionante ver el centro de nuestra ciudad lleno de vida, de actividad, de comercio y de entusiasmo. Vélez no estaba muerta, estaba ávida de actividades como esta feria gastronómica, que motiva y moviliza a los vecinos y visitantes. Ahora ya los vecinos no dicen que Vélez está muerta, sino que Vélez necesita más bares y mayor restauración, y vamos a trabajar en este sentido", ha explicado de inicio el alcalde."Desde ya podemos decir que no será la última vez que la feria 'Sabor a Málaga' nos visite en los próximos años, porque los propios productores nos han pedido repetir el año que viene. Los primeros balances a pie de calle fueron muy positivos durante todo el fin de semana. La afluencia ha sido masiva y la respuesta de los vecinos ha sido acogedora y sincera", ha certificado Jesús Lupiáñez.

Por su parte, Jesús María Claros, ha profundizado en los detalles: "Las impresiones que todos nos hemos llevado de estos tres días de celebración no han podido ser mejores. Mucha gente, buen ambiente, ganas de probar productos malagueños, ganas de aprender de gastronomía y ganas de adquirir también esos productos, que es el objetivo por el que los productores y las marcas ya están deseando volver a Vélez-Málaga a otra feria", ha asegurado.

Según los datos facilitados por los 34 stands en estos tres días, las ventas han sido de 98.000 euros. "Y el cien por cien de los productores quieren repetir la Feria en la misma ubicación, lo que habla claramente del acierto de haber elegido la calle Canalejas como centro neurálgico de este evento" , ha dicho el edil."Ahora ya, con datos en la mano, hemos comprobado que los 34 stands que han acudido a la celebración de esta Feria en nuestras calles han quedado sumamente satisfechos y que volverían a repetir, sin lugar a dudas. Además, la recaudación ha llegado casi a 100.000 euros en ventas, lo que ha supuesto un importante pellizco económico para los productores y las marcas que participan. Y las impresiones han sido sumamente satisfactorias también de los vecinos, que han valorado que este tipo de eventos lleguen a nuestra ciudad y también la ubicación, en plena calle y a la vista de todo el mundo", ha puesto de manifiesto."Se ha llevado a cabo una encuesta a los participantes, que han valorado de 9.8 sobre 10 el comportamiento de los visitantes y vecinos por los expositores. Además, tras consultar a los negocios de Vélez-Málaga cómo le ha afectado estos tres días, lo comparan como días de Semana Santa por la afluencia y ventas, lo que supone un importante impacto. Hemos recogido gratamente los halagos sobre nuestra ciudad, sus monumentos, el centro histórico y el estado de sus calles y sus infraestructuras, pero también atendemos la queja ante la falta de hostelería para hacer frente a este tipo de eventos", ha explicado el concejal.

Jesús María Claros ha destacado también las sinergias creadas entre todos los comercios. "Me han mandado una nota de la Asociación de Empresarios de Vélez-Málaga en la que se nos corroboraba que los comercios están muy contentos por la vida que les hemos dado al centro. Sabemos que faltan negocios de hostelería, pero de los que hay, en los que nosotros mismos hemos estado consumiendo, nos han dicho que han sido días como de Semana Santa, con colas en algunos sitios para comer. Yo creo que estamos trabajando en la buena dirección para que Vélez esté más viva que nunca", ha finalizado.