El alcalde de Vélez busca al autor de un carta a los Reyes Magos a los que pide salud y Navidad en familia

El alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha pedido ayuda para localizar al autor de una carta recogida por el Cartero Real de los Reyes Magos en la que dice que el único deseo que le hace feliz es "pasar mi Navidad con toda mi familia y que no falte salud". El regidor quiere que participe en la Cabalgata que recorrerá este viernes las calles del municipio.

A través de sus redes sociales, Lupiáñez señalaba este pasado miércoles que en una de las cartas recogidas en Vélez-Málaga por el representante de sus majestades de Oriente el remitente "no pide regalos ni nada material. Sólo pasar la Navidad con toda su familia y tener salud"; una misiva que no está firmada."No sé quién ha sido el niño o niña que la ha traído. Os pido ayuda para averiguar quién es el autor, porque me gustaría que ocupara un lugar muy especial en la Cabalgata de los Reyes de 2024. Que los Reyes hagan su magia y aparezca el remitente", señalaba el regidor.

Asimismo, en otro mensaje en las redes sociales este jueves, Lupiáñez ha apuntado: "Sigo buscando al niñ@ de la carta hermosa al Cartero Real", ya que su objetivo es que el autor de esa carta participe en la Cabalgata este viernes.