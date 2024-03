El alcalde avanza que el avión de Miraflores se retirará si no tiene "un contenido útil" en "unos meses"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado este martes que el avión del Parque de Miraflores, que ha sufrido en los últimos días varios incendios, se retirará si no tiene "un contenido útil" en "unos meses", puesto que "hay que reconocer que es un fracaso de la ciudad".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha explicado que las dos opciones son "sacar el avión de allí, porque no ha aportado mucho en los últimos 15 o 20 años a la ciudad", o que "a través de alguna delegación de las que tiene actividad cultural --Cultura, Juventud o Casco Histórico-- se asumiera ya con una gestión pública, se remodelara el interior y tuviera un contenido útil para la ciudad"."Si no logramos encontrar un contenido útil de ninguna delegación, un proyecto asumible para que eso sea un contenedor cultural, como en su día ya se concibió, lo más razonable será quitarlo", ha defendido Bellido, quien ha dicho que se van a dar "una última oportunidad, a ver si encontramos un proyecto adecuado, y si no, se retirará el avión, porque ahora mismo no aporta nada", algo para lo que ha abogado por dar "un plazo razonable, de unos meses, para ver si se encuentra un proyecto que encaje".

En este sentido, ha comentado que "es verdad que hay necesidades de espacios en la ciudad para este tipo de usos", como, por ejemplo, "Juventud es una Delegación que está teniendo muy buena actividad, que la tiene muy centralizada en la Casa de la Juventud y que también tiene el Kiosco de la Música, que ha sido un éxito desde que tiene esa configuración", ha citado el primer edil.

Por tanto, ha aseverado que "si encaja un proyecto que tenga un coste asumible, y que dé unas características adecuadas, podría ser una opción", pero "hay que estudiarlo, primero, que sea viable desde el punto de vista técnico y económico", de modo que "si hay viabilidad, se asumirá, y si no, habrá que retirar el avión, porque tal y como está no aporta nada", ha apostillado.

En cuanto a La Pérgola de los Jardines del Duque de Rivas, el alcalde ha comentado que "está pendiente el proyecto de Infraestructuras", de manera que "va para adelante", después de que "se recuperó el edificio", por lo que confía en "hacer el proyecto, como muy tarde, en este mismo año, para que sea la sede de la Delegación de Turismo".