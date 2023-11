La alcaldesa de Cogollos Vega reclama a la Junta mejoras en la atención médica en una concentración vecinal

La alcaldesa de Cogollos Vega (Granada), Alexandra García (PSOE), ha reclamado a la Junta de Andalucía "una solución inmediata a la falta de atención médica" en la que ha indicado que se encuentra la localidad del área metropolitana de Granada, en una concentración vecinal que ha tenido lugar este viernes.

Según ha indicado la alcaldesa en una nota de prensa tras la concentración, se ha pedido también "la cobertura de la plaza de médico que falta y la media jornada de otro facultativo, de baja desde el mes pasado". De igual forma, el municipio solicita tener una atención pediátrica "digna y no solo dos días a la semana".

Se trata de "un grave problema que están sufriendo las y los pacientes en primera persona que, en ocasiones, tienen que desplazarse a otro municipio para recibir atención sanitaria", ha asegurado la regidora, que ha especificado que "no todos los enfermos pueden desplazarse"."Muchas personas mayores enferman y por diferentes motivos no pueden acudir al centro de salud de referencia situado en Alfacar, por lo que no reciben tratamiento", ha explicado la alcaldesa de Cogollos Vega para quien "es necesario que se cubran estas vacantes a la mayor brevedad posible puesto que las y los pacientes están sufriendo en primera persona estas carencias".

Alexandra García ha asegurado que la Junta de Andalucía tiene la obligación de garantizar un buen servicio sanitario. Al hilo, ha lamentado que aún no haya recibido "contestación ninguna" por su parte "a pesar de haber remitido distintos escritos a la delegación de Salud y Consumo y al Distrito Sanitario correspondiente, por lo que además van a iniciar una recogida de firmas".