La alcaldesa de Mijas critica "dejadez y falta de interés" del Gobierno con el tren a Marbella

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, ha lamentado la "absoluta dejadez y falta de interés" del Ejecutivo central con el tren litoral a Marbella, un proyecto que, ha recordado, "genera un amplio consenso en todos los representantes políticos de la provincia".

Así lo ha señalado la regidora después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, descartara como opción viable el tren a Marbella, al entender que la prolongación del Cercanías a esta ciudad tendría muchas paradas y no haría atractivo el servicio frente al coche, y que una línea de alta velocidad resulta complicado."El ministro parece olvidar una de las premisas básicas que rige el servicio público que no es otra que velar por el bien general y por buscar soluciones a cuestiones que no por complicadas dejan de ser necesarias y primordiales", ha apostillado la alcaldesa.

De igual modo, ha incidido en que "demuestra una absoluta dejadez y falta de interés en un tema que genera un amplio consenso en todos los representantes políticos de la provincia" y ha añadido que "lo que debe hacer es no esconderse en excusas pueriles y ponerse a trabajar por atender una reclamación histórica de Málaga"."No parece que al Gobierno presidido por Pedro Sánchez le preocupe los intereses de Málaga, como sí los de otros territorios y socios de gobierno", ha concluido.