La alcaldesa de Los Villares pide "calma" y "respeto" ante los presuntos casos de abusos sexuales

La alcaldesa de Los Villares (Jaén), Estela Palacios, ha hecho este viernes un llamamiento a "la calma" y "el respeto" entre la ciudadanía ante los presuntos casos de abusos sexuales ocurridos en el municipio.

Así lo ha indicado a Europa Press después de conocerse que un juzgado de Jaén investiga presuntos abusos sexuales en grupo a dos menores ocurridos el pasado fin de semana por los que se ha detenido a cinco jóvenes, y para uno de ellos, de 16 años, se ha acordado el internamiento en un centro de menores infractores.

Además, se da la circunstancia de que uno de los adultos ha sido denunciado por otra mujer por una presunta agresión sexual con penetración ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad. La mujer se personó en el juzgado de guardia a principios de esta semana y denunció los hechos ocurridos hace un año.

Palacios ha explicado que "la convivencia se ve afectada en el momento en que hay un revuelo impresionante" e, "incluso ha habido alguna pintada en fachada". "Es un pueblo relativamente pequeño, que nos conocemos todos, y entonces el malestar, el desasosiego, el no saber, porque uno dice una cosa, otro dice otra, pues la verdad que esto genera un ambiente feo", ha comentado.

En este sentido, "desde el apoyo absoluto a las supuestas víctimas", respectando "la presunción de inocencia", la alcaldesa ha hecho "un llamamiento a la calma" y ha apelado a "dejar que la justicia siga su curso", "confiar" en ella y "respetar a todo el mundo"."Me gustaría también que fuésemos conscientes del daño que podemos hacer con un comentario que a nosotros nos parece inocente y no es inocente. Los comentarios tipo 'es que las niñas, es que estaban a tal hora, es que iban...' No, no podemos criminalizar a la víctima nunca, jamás", ha manifestado.

Así las cosas, Palacios ha incidido en una petición de "calma" y ha reiterado el "respeto a la presunción de inocencia" y "el apoyo absoluto a las presuntas víctimas". "Que un juez, que es quien tiene la potestad de decir si alguien es inocente o culpable, lo diga. Cuando lo diga, si la sentencia es culpable, que le caiga todo el peso de la ley", ha concluido.