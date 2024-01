La alcaldesa de Vitoria, "consternada" por la muerte de dos jóvenes en una colisión entre dos coches en Jundiz

El concejal de Seguridad insiste en que puede haber sido una "carrera ilegal" o "simplemente quedadas para realizar acelerones"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha mostrado su "absoluta consternación y condolencias a la familia, amigos, amigas y allegados de las personas" que han perdido la vida en la madrugada de este sábado, 30 horas, en una colisión lateral de dos vehículos en el polígono industrial de Júndiz. En el mismo accidente ha resultado heridas otras dos personas.

Etxebarria ha explicado que "se ha abierto una investigación policial para esclarecer los hechos acontecidos" y ha mostrado también el agradecimiento del Ayuntamiento "a la buena labor desempeñada, tanto por Policía Local como Bomberos, en este terrible suceso".

Un varón, de 21 años, y una joven, de 18, han fallecido durante la pasada madrugada como consecuencia de una colisión frontolateral entre dos vehículos, ocurrida en el polígono industrial de Júndiz, en Vitoria-Gasteiz, en un siniestro que ha ocasionado otros dos heridos, uno de ellos de gravedad.

El suceso ha ocurrido sobre la 1.30 horas de este sábado en la calle Júndiz de la capital alavesa, cuando se ha producido una colisión frontolateral entre un coche de gama alta y un turismo. En el vehículo de gama alta circulaba solo una persona, mientras en el segundo turismo lo hacían otras cuatro.

Según ha explicado el concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubai, los dos fallecidos viajaban en la parte de atrás del vehículo pequeño, su conductor se encuentra en la UCI, la copiloto tiene algún tipo de lesión, "pero muy leve"; mientras que el conductor del coche de alta gama está herido.

Por el momento, no tiene constancia de que se les haya tomado declaración para tratar de esclarecer el suceso, a la espera de que "su salud médica lo haga posible".

INVESTIGACIÓN

Gurtubai ha explicado a los medios de comunicación que todavía no se puede achacar el siniestro a la realización de carreras ilegales en el polígono, al estar la investigación "en fase preliminar", pero ha expuesto que "parece extraño que compitan una persona en un coche de alta gama con cuatro personas en un coche pequeño"."Por las primeras investigaciones, se supone que, por la violencia del impacto, alguno de los coches tendría que ir a un lado. Todo parece indicar que el coche de alta gama iba a extrema velocidad y ha colisionado, saliéndose de su carril, lateralmente con el otro, cambiando el sentido de dirección de forma brusca", ha manifestado."Es evidente que uno de los vehículos ha hecho una maniobra absolutamente irresponsable a una altísima velocidad. Es lo único que sabemos en este momento a ciencia cierta", ha añadido.

El concejal de Seguridad ha señalado que el accidente se ha producido "media hora después de que la Policía dispersara a varias personas que se habían concentrado en el polígono".

Cuestionado sobre la posibilidad de que estuvieran celebrando carreras ilegales, Gurtubai ha instado a esperar a que la Policía finalice la investigación."Pueden ser carreras ilegales o pueden ser simplemente quedadas de personas para, en un momento dado, realizar acelerones o hacer unos trompos o lo que fuera. Lo que está claro es que, en principio, con los datos que tenemos, no podemos certificar que los dos coches que han participado en esta colisión hayan participado en ningún tipo de competencia entre ellos. No parece lo más probable", ha zanjado."Lo que ha ocurrido en Vitoria, hoy en concreto, no tiene, en principio, nada que ver con eventos que ocurrían hace veinte años en la ciudad, en los cuales quedaban 2.000 personas y había incluso apuestas", ha agregado Gurtubai.