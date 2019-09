La algecireña Concha Román del Molino, embarazada de 34 semanas, salió esta semana del hospital Virgen del Rocío curada de listeriosis tras permanecer 21 días bajo estrecha vigilancia médica. Román compartió espacio en el ala izquierda de la cuarta planta del centro sanitario hispalense con otras 17 gestantes.

"Me encuentro muy bien ahora, ha sido un gran susto, pero el trato recibido tanto en el hospital Punta Europa, al principio, como en el de Sevilla luego ha sido excelente", afirmó esta licenciada en Derecho.

Concha ni recordaba que había comprado y consumido doscientos gramos de la ya tristemente célebre carne La Mechá. La bacteria actuó en su organismo provocándole contracciones, lo que ella inicialmente confundió con un parto prematuro de la niña que está en gestación y se llamará Carmen de Jesús cuando nazca. Tampoco estaba declarada por entonces la alerta sanitaria.

El 19 de agosto pasado fue un día clave para ella. Las contracciones habían remitido y recibió el alta de un primer ingreso. Pero, ya en casa, empezó de nuevo a encontrarse muy mal y con fiebre. Tiró de termómetro y ahí estaba el resultado: 39 grados. Esta vez, ya confirmada la existencia de la listeria en su cuerpo, Concha quedó ingresada en el mencionado Virgen del Rocío. Su embarazo la hacía ser clara integrante de grupo de riesgo.

"He tenido paciencia, yo jamás había estado ingresada en un hospital, ni me había subido a una ambulancia. Nada hasta que no ha ocurrido esto", afirma Concha relajada en su casa. Ese ala del centro sanitario regional está cerrada normalmente en verano. Menos este, claro, marcado informativamente por este brote infeccioso originado en la carne mechada.

No cesan sus palabras de agradecimiento: "Tanto el gerente del Virgen del Rocío como el doctor Cisneros, que ha coordinado este tema y ha sido portavoz ante los medios de comunicación, han estado muy pendientes de todo. Estupendas las tocólogas también".

Concha pertenece a una familia muy conocida de Algeciras. Su padre, Domingo Román, es un maestro jubilado y muy activo componente de la coral Portus Albus. Su madre, Pepita del Molino, educadora infantil del colegio Puerto Blanco. El matrimonio regentó muchos años la Papelería Del Molino en el barrio de La Reconquista, en una galería que conecta el centro deportivo El Calvario con el colegio público Santa Teresa.