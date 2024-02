La amnistía 'se cuela' en el debate plenario sobre la ordenanza de veladores

El tema de la amnistía 'se ha colado' en cierto modo en el Pleno de Sevilla de este jueves cuando se debatía un punto del orden del día relativo a las alegaciones formuladas a la ordenanza de veladores que presentaba la coalición de izquierdas Con Podemos-IU, muy crítica con el texto regulador, aún en fase de borrador."Los vecinos han manifestado públicamente su descontento y con la falta de diálogo de este Gobierno local. Nos parece que esto es una amnistía a los veladores y terrazas que invaden Sevilla, y a aquellos que no cumplan la norma por pasarse de horario y ocupar más espacio del permitido, cuando la pandemia ya ha terminado", ha afirmado al respecto la portavoz de dicha coalición, Susana Hornillo.

Declaraciones que han encontrado una rápida respuesta en el alcalde, José Luis Sanz, durante su turno de réplica. "Precisamente, los defensores de la amnistía no somos nosotros, señora Hornillo --en clara alusión a la amnistía y al indulto condicionado al diputado europeo por esta formación, Carles Puigdemont, que negocian el Gobierno y Junts--. Me la ha puesto votando: quienes la defienden están todos allí. Utilice otro término porque los defensores de la amnistía no estamos aquí ninguno".

En opinión de Hornillo, el borrador de ordenanza de veladores "no ha gustado a los vecinos". "Con motivo de la pandemia, el tema de los veladores se había descontrolado completamente: invadían las calles y el gobierno anterior no había hecho nada por evitarlo". Además, la edil ha recordado que el Consejo Económico Social (CESS)"ha sido realmente duro" en su dictamen sobre esta ordenanza. "Es un texto confuso y que se encuentra salpicada de conceptos jurídicos indeterminados", ha añadido."Dijo que a la hostelería hay que mimarla, pero cuidar del sector no debería implicar sacrificar la salud y los derechos de los vecinos. Las 13 asociaciones vecinales que fueron invitadas a la comisión especial de veladores se quejan de que han sido ninguneadas, que no se ha recogido ni una sola de sus propuestas", ha aseverado la concejal de Con Podemos-IU.

Por su parte, Sanz ha destacado que el borrador de la ordenanza ya está ultimado, "en febrero, como dijimos", y el hecho de que se ha elaborado "con diálogo y participación". Se trata de un texto que "no es definitivo", que todavía tiene una exposición pública "donde cualquier sevillano podrá presentar su iniciativa, alegaciones e inquietudes"."Tenemos que cuidar a una industria fundamental de la ciudad y motor económico. Buscando ese equilibrio y en aras del mayor consenso, la ordenanza, los trabajos previos que se están realizando para conseguir ese texto definitivo se han hecho desde el diálogo y la participación", ha remarcado el regidor hispalense.

Hornillo, durante su intervención, ha lanzado tres propuestas relacionadas con este ámbito: "Que no haya ni una terraza que abra sin su estudio de impacto acústico; más controles y, por supuesto, sanciones más duras". La concejal de Con Podemos ha insistido en la idea de que seis de cada diez terrazas no pagan las tasas y que la multa económica "ha demostrado que no es suficiente".