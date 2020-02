Los idols marcan el ritmo y la acción

El catálogo de Nintendo Switch no para de engordar a base de nuevos títulos, la remasterización de clásicos de otras plataformas (¡ay ese Doom!) y la actualización de grandes juegos exclusivos de sistemas hermanos como Wii U. No en vano, Nintendo anunció hace unas semanas que ya contaba con más de un millar de títulos en su catálogo. Un hito para una plataforma que no tiene aún ni tres años de vida y que sigue creciendo de forma exponencial.

Uno de los últimos en llegar a esta incipiente lista, es Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, un juego de rol que combina el sistema de combate clásico por turnos tan característico de la saga de Fire Emblem con un estilo gráfico anime muy reconocible en títulos como Persona y que dotan al título con una fuerte personalidad. Si a todo ello se le une que su ambientación se cimenta en la industria del J-Pop y los idols con una banda sonora con temas muy reconocibles para los amantes de este género, nos encontramos con un videojuego distinto en un mundo lleno de clones, que tensa la dicotomía de los extremos y te enganchará o te provocará indiferencia. No hay término medio.

Este Tokyo Mirage Sessions, que es una adaptación del que apareció hace algunos años en Wii U, nos ofrece la posibilidad de convertirnos en un idol, las estrellas del pop en Japón, a través de un hilo argumental algo surrealista y rebuscado: Sobre la ciudad de Tokio se cierne la amenaza de los Mirages, unos seres similares a espectros que buscan invadir el mundo y despojar a la gente de su creatividad. Como idols, albergamos un gran poder interior por lo que nos veremos abocados a luchar en mazmorras de pesadilla en la Idolasphere, mediante combates por turnos rebosantes de encanto en los que colaborarán con el equipo de aspirantes a estrella para ejecutar diferentes ataques.

Una mecánica a la que hay que añadir la tradicional subida de niveles de nuestro personaje y la realización de misiones secundarias con las que ampliar nuestras habilidades y hechizos a través de las armas que vamos obteniendo a lo largo del juego.

Donde brilla Tokyo Mirage, además de por cautivarnos por su apartado visual, es en los combates donde tendremos que planificar a quién atacamos y con qué porque todas las habilidades y armas tienen sus pros y sus contras, y dependiendo de nuestra elección, podremos realizar vistosos y devastadores combos con los que eliminar a los enemigos. Momentos épicos en los que la estrategia es fundamental y que elevan la calidad del título haciéndolo muy adictivo.

Tanto en dock como, sobre todo, en portátil no sufre ralentizaciones y se muestra muy fluido, algo de agradecer para los amantes de jugar en cualquier lugar

Si a todo ello se le suma que ofrece una aventura larga con muchas cosas por hacer (podemos superar perfectamente las 30 horas) y con una progresión de nuestro personaje muy satisfactoria, nos encontramos con un título imprescindible en el catálogo de todos los amantes de los juegos de rol.

Su gran pero lo encontramos en la barrera idiomática. Solo cuenta con subtítulos en inglés y unas exquisitas voces en japonés por lo que a más de uno le costará enterarse de algunas mecánicas y la trama argumental. A cambio disfrutaremos de una gran banda sonora interpretada por los mismos actores que dan voz a los personajes.

En cuanto a su rendimiento, tanto en dock como sobre todo en portátil no sufre ralentizaciones y se muestra muy fluido, algo de agradecer para los amantes de la portátil.

Con todo, es un juego muy recomendable que nos permitirá vivir una especie de Operación Triunfo a la japonesa con acción y estrategia y eso ya es mucho y bueno.