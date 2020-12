El 15% de los andaluces tendrán anticuerpos a mediados de marzo

El Gobierno andaluz confía en que el 15% de la población de la comunidad este inmunizada a mediados de marzo. Es el cálculo que realizan los técnicos de la Consejería de Salud y Familias, que cifran en 868.725 el número de dosis de la vacuna que llegaran en las próximas 12 semanas.

La previsión es que sean unas 70.000 vacunas a la semana, explicó el portavoz de la Junta, Elías Bendodo. Ayer llegaron a los dos almacenes habilitados –uno en Sevilla y otro en Granada– 69.225 viales del producto de Pfizer y BioNTech, que se utilizarán en residencias y centros sanitarios.

La mitad de las nuevas vacunas se trasladan a las provincias de Andalucía Occidental (Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba) y la otra mitad va destinada a la zona oriental (Granada, Málaga, Jaén y Almería) y se reparten a un total de 21 residencias de mayores, catorce hospitales y nueve distritos de Atención Primaria.

El plan de la Junta es que en las primeras semanas se vacunen todos los profesionales sanitarios, así como los usuarios y trabajadores de residencias de mayores. Continuarán con el personal de los centros sociosanitarios que no sean asilos, el personal de ayuda a domicilio, los grandes dependientes y también todos los mayores de 80 años. “Se trata de un gran paso, pero ni mucho menos suficiente, por lo que vamos a estar expuestos a nuevas olas, repuntes y más muertes desgraciadamente. Esto no se ha acabado y hay que seguir cumpliendo a rajatabla todas las medidas”, advirtió Bendodo.

La incidencia está en 133,4 casos

Las llamadas a la responsabilidad del portavoz de la Junta conviven con un nuevo descenso, leve, de la incidencia de la pandemia en Andalucía. El Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) sitúa en 133,4 el número de casos detectados en la comunidad en los últimos 14 días. En la jornada previa estaba en 135,1, un dato que contrasta con el aumento general que se detecta a nivel estatal. La media en España alcanza los 255,55 casos, lo que deja a Andalucía como la tercera región con la incidencia más baja tras Asturias y Canarias.

Ante esta situación, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, defendió el mantenimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno regional para Navidad, que seguirán vigentes hasta el 10 de enero, aunque podrán matizarse el 4 de enero si la evolución empeora.

Hay que recordar que el efecto de la relajación de las restricciones del 18 de diciembre todavía no se refleja en los datos oficiales y no lo hará hasta inicios de la semana próxima por el tiempo de incubación del Covid-19. La situación vigente si registra ya las aglomeraciones del puente de la Inmaculada, los viajes intraprovinciales y la apertura del comercio hasta las 21:00, que no parecen estar provocando un aumento de los contagios.

Andalucía sumó en la última jornada 780 nuevos casos de Covid-19, frente a los 567 del día previo, y 48 fallecimientos, catorce más. Además, el número de hospitalizados en la comunidad volvió a crecer ayer levemente y se situó en 1.061, lo que supone un aumento de 35 pacientes en veinticuatro horas, mientras que los que necesitan cuidados intensivos crecieron en uno y son 225.