Uno de cada diez andaluces ha dado positivo por Covid en un año y medio

Cerca del 10% de los andaluces ha dado positivo en una prueba de coronavirus durante el año y medio que lleva coleando la pandemia. Este número redondo, 800.304 según los datos confirmados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que no deja de ser un dato simbólico, unido al casi 80% de la población andaluza ya vacunada, es uno de los elementos clave de la involución de la presencia del virus no sólo en Andalucía sino en España y en los países que se han podido permitir la compra y la administración del fármaco a gran escala.

La población, cada vez más protegida por la inmunidad generada por la enfermedad o la inducida por la vacuna, presencia esperanzada el paulatino descenso de los contagios, esto es, la progresiva dificultad del virus de encontrar individuos susceptibles. Los especialistas en salud pública tienen claro que tal progreso se debe no sólo a la inmunidad adquirida sino al mantenimiento de unos mínimos de precaución, ya sea mediante el uso de la mascarilla en los interiores, la higiene, la ventilación en los interiores o la evitación de las aglomeraciones.

La incidencia de los contagios a 14 días no para de bajar desde el inicio de agosto. Ayer, tal como refleja el gráfico adjunto, era de 61,2 casos por cada 100.000 andaluces, un valor que no era tan bajo desde el 18 de agosto del pasado año, cuando los españoles disfrutaban la calle después de un estricto confinamiento en casa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el umbral de "verdadera seguridad" en un territorio corresponde los 25 casos por 100.000 habitantes. Sin la vacunación sigue avanzando y manteniendo las actuales restricciones, los epidemiólogos no ven cercano ese horizonte.

Sin embargo, las autoridades se ven forzados a seguir flexibilizando en las medidas de contención. También ayuda la progresiva bajada de hospitalizaciones en Andalucía, que ayer registró ayer un total de 399 de personas ingresadas. Es la primera vez que tal cifra es inferior a los 400 desde el 28 de agosto de 2020. En una semana, han sido 109 menos con necesidad de una cama hospitalaria. En las UCI, donde ayer había 110 enfermos críticos, la reducción semanal ha sido de 16 camas ocupadas, informó Europa Press.

"Estas cifras tan buenas dan pie a que sigamos abriendo, normalizando y ganando espacio", afirmó ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación a una nueva posible relajación de restricciones, según concluyó Efe en una nota.