Andalucía advierte de que planteará medidas legales si no se reabre el AVE Málaga-Madrid

La Junta de Andalucía ha advertido este viernes que emprenderá acciones legales si la conexión del AVE directo entre Málaga y Madrid no se restablece antes de Semana Santa. El Gobierno andaluz ha consultado con letrados la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial por los perjuicios económicos derivados de la interrupción del servicio ferroviario, que se prolonga desde el pasado 18 de febrero.

Según informa Efe, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, trabaja las 24 horas en la reparación del talud que se desplomó sobre la vía en Álora, localidad malagueña donde se produjo el desprendimiento. Los usuarios deben realizar el trayecto entre Málaga y Antequera-Santa Ana por carretera, para después continuar en tren hasta la capital. Adif ha confirmado que el corte se mantendrá al menos hasta el 23 de marzo debido a la complejidad de las obras.

Dicha dificultad reside en el volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno, según Adif. Además, la proximidad de una línea de alta tensión que deberá ser trasladada condiciona el plan de trabajo para garantizar la seguridad de los operarios. Los trabajos se realizan en turnos continuos para intentar cumplir con el plazo establecido.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha señalado que la interrupción ya ha afectado al Festival de Cine de Málaga y a una feria de movilidad reciente. Según la portavoz, "numerosas" empresas, autónomos, comercios y restaurantes sufren las consecuencias de la falta de conexión directa con Madrid.

Pérdidas millonarias en plena temporada alta

El sector turístico de la Costa del Sol estima pérdidas millonarias ante la proximidad de Semana Santa, periodo clave para la economía de la región. La portavoz andaluza ha apuntado que se registra "un 25 o 30% de cancelaciones" y que "hay cientos de millones de euros de pérdidas", ya que las reservas para Semana Santa y verano se realizan con antelación.

La consejera ha criticado la inversión ferroviaria en Cataluña mientras Andalucía lleva "dos meses sin el AVE", primero por el accidente de Adamuz (Córdoba) y después por las lluvias que provocaron el desprendimiento en Álora. "No puede pasar lo que pasa", ha afirmado la portavoz, quien ha insistido en que "el AVE es fundamental, es vital para nuestra tierra" y ha reclamado que "hay que plantarse" ante esta situación.