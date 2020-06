Bendodo confía en una vuelta a las aulas en septiembre "con absoluta normalidad"

Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, ha dicho este lunes durante una entrevista en Canal Sur Radio que "no descartaría" que el retorno a las aulas andaluzas en septiembre de cara al próximo curso escolar pueda realizarse "con absoluta normalidad", condicionando esta eventualidad a la ausencia de "rebrotes" en la evolución de la pandemia de coronavirus durante las próximas semanas en la comunidad.

Bendodo ha asegurado además que esta vuelta a las aulas "se va a pactar con la comunidad educativa", de forma que no se hará "a espaldas de los andaluces". No obstante, también ha indicado que no debe haber "17 maneras distintas" de vuelta a las aulas el próximo curso en España, en función de lo que decida cada comunidad autónoma, por lo que espera que el Gobierno central, dentro del decreto para regular normas de cara a la nueva normalidad que tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros, marque "unas directrices básicas" para el regreso de los escolares a clase.

"Si no lo hace, Andalucía está preparada", ha matizado Bendodo, que ha insistido en que "la vuelta a las aulas presencial se producirá en septiembre y de forma acordada con la comunidad educativa", aunque "el Gobierno de España todavía tiene que emanar una norma" y, "a partir de ahí, las comunidades autónomas desarrollaremos".

En todo caso, ha apuntado que "si la incidencia del virus sigue al ritmo que va, que prácticamente va desapareciendo poco a poco" en Andalucía, "no descartaría una vuelta a las aulas con absoluta normalidad", siempre y cuando "no haya rebrotes" de la pandemia, según ha insistido.

En ese sentido, Bendodo ha incidido en que Andalucía entra ahora "en un punto de inflexión" en la evolución de la pandemia, con su pase a la fase 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad y con la autorización de la movilidad entre sus ocho provincias coincidiendo con esa fecha. Se trata, según ha advertido Bendodo, de "una prueba de fuego", porque la movilidad entre provincias que la Junta de Andalucía ha autorizado desde este lunes "puede suponer que haya rebrotes que complicarían la vuelta a las aulas".

También ha agregado que, aunque la previsión es que el regreso a las aulas se desarrolle de forma presencial desde septiembre, la pandemia ha puesto en evidencia que determinadas fórmulas, como el teletrabajo o a las clases telemáticas, se pueden "implantar a medio y largo plazo", para lo que, no obstante, habría que "dotar a la educación pública del material necesario para que todos los alumnos" tengan a su alcance las nuevas tecnologías requeridas para ello, ha añadido.