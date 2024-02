La asociación vecinal Campanar pide revisiones "severas y periódicas" de edificios para controlar materiales

El presidente de la entidad expresa la "desolación" del barrio ante los sucedido: "Ha sido algo increíble"

La Asociación de Vecinos de Campanar ha pedido a la administración, tanto local como autonómica y tras el incendio que este jueves ha arrasado dos inmuebles en este barrio de la ciudad de València, que se llevan a cabo inspecciones en los edificios de forma "muy severa" y "periódica" para controlar los materiales con los que están construidos.

Así lo ha planteado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de esta entidad vecinal, Pep Benlloch, que ha expresado la "desolación" que vive Campanar por lo sucedido.

Expertos han señalado que la rapidez con que las llamas se extendieron sobre los inmuebles afectados por este incendio se debe principalmente a que la propagación se produjo a través de la fachada, construida con un material combustible. Los especialistas han apuntado que esta contenía poliuretano, un elemento altamente inflamable.

Benlloch ha considerado que es "importante" que se realicen esas inspecciones en los inmuebles para así controlar que se han respetado y que se cumplen "las reglas de construcción, el reglamento correspondiente"."Las inspecciones han de ser muy severas. No se pueden pasar por alto las revisiones periódicas. Se ha de hacer lo que toque", ha subrayado el representante vecinal. Así, ha reclamado "seriedad", "calidad" y "seguridad" en este asunto para de ese modo poder ofrecer "confianza" a las personas que viven en un edificio."Ahora, después del incendio de Campanar, mucha gente pensará en sus casas, en los revestimientos con los que están hechas y en la seguridad de los inmuebles", ha destacado Benlloch, que ha considerado que para "eliminar esas dudas, los servicios de inspección" con que cuenta la administración tienen que "actuar y generar esa seguridad"."QUÉ LUJO ES ESE""Te preguntas por el sistema de construcción", ha apostillado, además de señalar que los edificios quemados se promocionaban como inmuebles de "lujo" que "valían mucho dinero". "Qué lujo es ese", ha preguntado.

Por otro lado, Pep Benlloch ha comentado que la Asociación de Vecinos de Campanar está colaborando y trabajando, junto a otras entidades, para coordinar y organizar toda la ayuda ciudadana que se está recibiendo para destinarla a los afectados por el incendio."Nos estamos coordinando para decir qué aportar y dónde llevarlo", ha apuntado. Así, ha expuesto que si otra asociación de vecinos o cualquier otro colectivo se pone en contacto con la de Campanar para trasladar esa ayuda esta le indica el lugar al que llevarla."PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL"

Igualmente, el presidente ha señalado que como ayuda se están aportando alimentos, mantas y ropa. A su vez, ha concretado que, "básicamente, lo que más necesitan" ahora los afectados por el incendio, que han perdido su casa y sus pertenencias, son "productos de higiene personal como cepillos y pasta de dientes, compresas, pañales y gel". Además, se requieren toallas y ropa interior.

Por lo que respecta a las donaciones económicas, Benlloch ha manifestado que por ahora las personas están "un poco despistadas" con ese tema, dado que "no se tiene claro aún cómo se va a hacer". "Se está averiguando cómo se trata de organizar eso. Nos han llamado de otros municipios que van organizar acciones para recoger dinero y no saben dónde enviarlo", ha comentado.

Sobre los sentimientos que se viven en el barrio de Campanar después del incendio registrado este jueves, el presidente de los vecinos ha subrayado que hay "desolación" ante lo que ha pasado. "Ha sido algo increíble", ha asegurado.

Benlloch ha aseverado que "la gente está muy afectada, a punto del trauma de ver lo que ha sucedido" y ha agregado que este jueves, viendo las llamas, se vivió"ansiedad" porque "no se sabía qué estaba pasando" con la gente que reside en los inmuebles siniestrados."HÉROE""Ver un incendio tan grande, no poder acercarte y no saber qué está pasando crea ansiedad", ha dicho el vecino, que ha trasladado también "impotencia" al ver tras el fuego "el esqueleto del edificio". "Preguntas por qué pasa esto", ha añadido.

Además, el presidente de la Asociación de Vecinos de Campanar ha considerado "muy importante" y propia de un "héroe" la actuación del conserje del complejo afectado por el fuego al ir avisando a los vecinos de lo que pasaba "para que pudieran salir todos corriendo".