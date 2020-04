Las autonomías, vaciadas de contenido, y todo el mundo aplaude

España no es un país federal. Ni pretende serlo. Mientras Alemania, que es una república federal, hace frente a la pandemia con los elementos propios de su descentralización territorial, España lo ha hecho con la mayor recentralización vivida desde la Transición. Y apenas hay oposición, sólo Cataluña y el País Vasco han alzado la voz. Y poco. Nadie discute la asunción del mando único por parte del Ministerio de Sanidad, como mucho se le critica para exigirle un mejor reparto, y el respaldo de la opinión pública a estas medidas concretas, así como al despliegue de militares por todo el territorio, pone en cuestión las diferencias identitarias que durante años ha sido el montotema español.

El Gobierno acometerá este mes de abril otro paso más recentralizador al diseñar un mapa de desconfinamientos graduales que no atenderá a las líneas geográficas de las comunidades. Será una desescalada por provincias, municipios y comarcas, aprobada en Moncloa, aunque con la participación de los presidentes autonómicos, que han acogido la medida con total aceptación.

El mano único le quitó a los presidentes autonómicos la presión política de los hospitales, antes del día del decreto la previsión de materiales era de ellos

En 1833, un granadino de Motril, Javier de Burgos, pintó la España de las provincias, y en la Transición, antes de que se aprobase la Constitución, un sevillano, Manuel Clavero, dibujó el mapa de las autonomías, de acuerdo con el Gobierno de la UCD, del que formaba parte, y de las presiones del PSOE y de los nacionalismos veteranos. La provincia ya es sólo una circunscripción electoral, no tiene gobierno y hasta los gobernadores dejaron de existir por un acuerdo entre Aznar y Jordi Pujol. Lo que ha servido de guía para ver España, hasta ahora, es el mapa autonómico.

Moncloa habla con la Federación de Municipios y Provincias, porque las fronteras del desconfinamiento no serán las autonómicas

No van a ser los presidentes de las autonomías los que decidan o ejecuten como se desconfina en sus territorios. No es Quim Torra el que vaya a levantar el encierro en Lérida pero mantenerlo en Barcelona, ni será Juanma Moreno quien decida si Huelva y Almería salen del encierro en el mes de mayo. La realidad que marca el coronavirus se ha impuesto, sus tasas de incidencia son irregulares por territorios, no ha respetado estas fronteras institucionales, por lo que será el Gobierno central el que marque estas nuevas fronteras de acuerdo con criterios científicos. Eso va a abrir una conexión distinta, pero fuerte, entre Moncloa y los alcaldes. Por eso, Pedro Sánchez se reúne ahora con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Quim Torra pidió a Sánchez que fuese la Generalitat quien dirigiese la desescalada, pero la respuesta, dada este domingo, fue precisa: será el Ministerio de Sanidad y la vicepresidenta, Teresa Ribero, de acuerdo con las comunidades. No serán, por tanto, los gobiernos regionales los que diseñen los mapas, sino el central.

Hay quien opina dentro del PSOE que el mando único del Ministerio de Sanidad ha sido un error del Gobierno. Error político en el sentido de que le ha quitado a los presidentes autonómicos el peso de la responsabilidad de sus servicios de salud en esta pandemia. Hasta el día del decreto de alarma, la responsabilidad de proveer de recursos de protección a los sanitarios era del Ejecutivo autonómico, pero horas después los presidentes -todos- alzaban la voz por la falta de materiales.

Desde entonces, muchos presidentes de comunidad se han centrado en marcar sus estrategias políticas: piden, critican, rectifican, pero todos con la acción del Gobierno central como eje de sus actuaciones. Si el Ministerio de Sanidad era una carcasa antes del 14 de marzo, muchas comunidades comienzan a parecerse ahora a un edificio vacío, aunque con grandes placas eso sí en la entrada.

Y nadie llora por ello. Es más, lo que se critica es que cada comunidad tienda a medir el impacto de la pandemia de diferentes modos. Tampoco es del todo cierto, hay más bien falta de operatividad por parte de algunas comunidades. Madrid no da el número de personas ingresadas en las UCI y Galicia da las altas de los hospitales, pero no la cifra de curados, que son altas epidemiológicas.

España, país supuestamente federal, aplaude normas homogeneizadoras, centralizadas, uniformes.