El baterista Eric Jiménez cuenta su vida de rock, indie y flamenco en un documental en Fical

La Biblioteca Francisco Villaespesa ha vivido esta tarde la última de las actividades de esta vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), con una programación complementaria dedicada a los documentales. La cinta encargada de echar el cierre ha sido 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric'. Una película biográfica dirigida por César Martínez Herrada que, junto al protagonista, ha estado presente en la proyección y posterior debate.

Eric Jiménez es el batería de Los Planetas y Lagartija Nick, con quienes grabó junto a Enrique Morente el mítico disco 'Omega', el disco que fusionó mejor que ninguno el mundo del flamenco y el rock, con textos de Federico García Lorca y de Leonard Cohen.

Durante veinte años consecutivos ha sido considerado el mejor batería alternativo español. Su historia es la de un hombre que ha estado siempre en la cuerda floja, entre ganar y perder, entre la vida y la muerte, entre la música y la locura.

Después de publicar los libros 'Cuatro millones de golpes'(Plaza & Janés, 2017) y 'Viaje al centro de mi cerebro'(Plaza & Janés, 2021), este documental ahonda todavía más en su figura, con motivo del cuarenta aniversario de su debut musical, con entrevistas exclusivas tanto con el propio Jiménez como con músicos y personajes significativos para su carrera musical como Jota, Antonio Arias, Juan Codorniu, Florent, Gabriela Jiménez o Soleá Morente.

Presentados por Carlos Vives de La Oficina Producciones, en un tono distendido el director del documental bromeaba diciendo que "espero que si os gusta la película se lo digáis a todo el mundo, si no os gusta, pues mejor callados".

Mientras que Eric Jiménez aseguraba que "os aseguro que no se ha utilizado ningún doble a mí para las escenas de riesgo" y daba otra vuelta de tuerca más al afirmar que "es una gran producción porque todo lo que sale en el documental de mi carrera ha sido posible por lo que me he bebido.

Creo que empecé a beber hace tantos años solo por hacer que este documental posible, porque si me hubiera quedado en casa tomando té*", concluyó entre las risas del público que hoy ha llenado la sala de proyecciones.