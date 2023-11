El alcalde de califica de "transparentes, honestos y ejecutables" los presupuestos de la Junta para 2024

El alcalde de Jaén, Agustín González, ha valorado la inversión para la ciudad consignada en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2024, que ha calificado como "transparentes, honestos, ejecutivos y ejecutables". El regidor ha resaltado que las partidas autonómicas revelan el "firme respaldo" a la capital jiennense del gobierno autonómico presidido por Juanma Moreno."Juanma Moreno cumple con Jaén mientras Pedro Sánchez la castiga", ha asegurado el alcalde, para quien la inversión de la Junta contrasta con la condonación de 15.000 millones de deuda de Cataluña que prevé realizar el candidato socialista si es elegido presidente del Gobierno. "No sólo no nos trata igual, perdonando la deuda de este Ayuntamiento, de las más grandes de España, sino que pretende que los jiennenses paguen con la subida de impuestos la deuda de Cataluña"."El pacto del maletero deja a Jaén en la cuneta con la complicidad del PSOE local", ha lamentado el alcalde en su comparecencia junto al primer teniente de alcalde Manuel Carlos Vallejo, ante los medios de comunicación, en la que ha argumentado la adjetivación del presupuesto autonómico: "Son transparentes porque el 68 % refleja partidas específicas para la ciudad. Son honestos porque no recurren a ilusiones ni maquillajes contables, sino a cifras reales, y son ejecutables porque están diseñados para llevar a cabo cada partida, destinadas a mejorar la vida de la ciudad".

González ha resaltado que los presupuestos reflejan una inversión de casi 60 millones de euros destinados de manera directa a la capital jiennense y ha incidido en la consignación específica para desarrollar proyectos emblemáticos como el tranvía y la ciudad sanitaria, que ha calificado como "proyectos anquilosados", por cuanto han sido reflejados año tras año en los presupuestos de la Junta de Andalucía durante la etapa de gobierno autonómico socialista.

Junto a las cifras el alcalde ha resaltado la apuesta de la Junta por estos grandes proyectos "necesarios y largamente esperados, que durante mucho tiempo han estado estancados". También ha hecho hincapié en la excelente colaboración entre administraciones para propiciar realizaciones tangibles que, además, cabe ampliar a través de enmiendas a los presupuestos.

En este sentido, se ha pronunciado el primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, quien ha calificado los presupuestos de insuficientes, por lo que presentará enmiendas a través del PP para conseguir que sean más generosos con la ciudad. El objetivo es que la Junta incremente las inversiones a través de partidas concretas, de partidas no provincializadas y de la utilización de fondos comunitarios.

Con todo, Vallejo ha coincidido con el alcalde en que los presupuestos son transparentes, creíbles y ejecutables. Además, ha resaltado que recogen "hitos y demandas históricas" como los trabajos para la puesta en funcionamiento del tranvía y el inicio de la construcción de la ciudad sanitaria. También ha resaltado que la inversión por habitantes está 60 euros por encima de la media andaluza.