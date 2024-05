La capital no contempla medidas restrictivas para el llenado de piscinas este verano

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha afirmado este lunes que el ayuntamiento de esta ciudad andaluza no contempla "de momento y para este verano en ningún caso" medidas restrictivas para el llenado de piscinas, si bien ha reclamado un consumo "responsable" del agua, un bien que va a determinar la competitividad de las ciudades, y que por tanto hace esencial la "planificación".

La capital granadina está en situación de "normalidad" desde abril y después de una "situación puntual de emergencia", como ha puntualizado la alcaldesa a preguntas de los periodistas sobre este tema. A final del verano de 2023, la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada (Emasagra), que presta sus servicios en la ciudad y parte de su área metropolitana, apostó por campañas de concienciación en torno a la idea de que "cada gota cuenta" pero sin restricciones."Igual que en otras ciudades" y en "otras provincias van a estar sufriendo" cortes de agua "en la ciudad de Granada no ha sido necesario hasta el momento", ha explicado la alcaldesa refiriéndose específicamente a las lluvias de marzo y abril.

La ciudad de Granada "ha vivido una situación puntual de emergencia" pero ya está dicha circunstancia "superada" si bien "sí hay que reclamar en cada ocasión ese consumo responsable de agua" para que "no se produzcan cortes" ni haya "que tomar otra serie de medidas como el no poder llenar" las piscinas, ha proseguido la regidora granadina."Avanzar el futuro" es en este escenario el objetivo para Carazo en tanto "el consumo ha de ser responsable". Para la sensibilización al respecto el Ayuntamiento de Granada trabaja "sobre todo en los centros educativos", cambiando los grifos para "incentivar" esa actitud en "el uso del agua" desde las edades más tempranas.

La ciudad no ha tenido "los problemas que otras" pero "también tiene que adelantarse", ha agregado enfatizando en las inversiones que con Emasagra se hacen por valor de unos 45 millones en mantenimiento de infraestructuras, con "tareas importantes para evitar fugas" entre otras entre las que también ha enumerado el cambio de la red de fibrocemento a fin en definitiva de "buscar la resiliencia" del sistema para "no llegar a situaciones tan difíciles"."Creo que es importante en la planificación avanzar ese futuro respecto a la gestión de nuestro agua e introducir mejoras en la infraestructura de las que disponemos para poder contar" con regeneradas que ayuden, ha puesto como ejemplo, "al baldeo de nuestras calles" sin usar la que se destina al consumo humano."El futuro me preocupa enormemente", ha indicado Carazo en referencia a este asunto en el que ha advertido, pese a la buena posición inicial de la capital y parte de su entorno, que "pueden venir momentos más complicados".

SITUACIÓN EN LA COSTA

Después de que la Junta dejara en abril a los ayuntamientos de determinadas zonas de Andalucía en las que, en el marco de sus competencias, había anunciado la prohibición del llenado de piscinas particulares, en Almuñécar, en la costa granadina, sigue vigente el bando, pese a estar toda la comarca ya también en situación de "normalidad", en el que está estipulada esta restricción u otras como la del servicio de duchas y lavapiés de las playas.

Una línea en la que, como en otros ayuntamientos de la comarca del litoral granadino, también se incluye la petición de consumo responsable a la espera de otras posibles medidas a tenor de la evolución de la situación derivada de la sequía en esta parte de la cuenca mediterránea.