La capital tiene garantizado el consumo de agua humano para seis años tras la borrasca Nelson

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este lunes que la capital tiene garantizado el consumo de agua humano "para los próximos seis años" tras el paso de la borrasca Nelson y el agua acumulada desde principios de año, que ha supuesto ya regresar a "una situación de completa normalidad" en cuanto al nivel de los embalses.

En una rueda de prensa, el regidor ha manifestado que "la Semana Santa ha sido atípica y triste en algunos aspectos, pero es una bendición, porque ahora mismo con la lluvia que ha caído el pantano que abastece de consumo a Córdoba, el del Guadalmellato, está ya en torno al 90% de su ocupación".

Así, ha indicado que "de 147 hectómetros cúbicos está en unos 132, aproximadamente", algo que "significa que se ha superado por completo la situación de sequía", de hecho cree que "seguramente tenga que empezar incluso a soltar agua para llenar a su vez el que está más abajo, que es el de Navallana, que también es importante que se vaya llenando", precisando que "ese se utiliza más para la agricultura y para el regadío, más que el consumo humano, que también es de reserva".

Tras remarcar que se ha superado la situación de sequía, "una magnífica noticia", Bellido ha apuntado que ello "no puede hacer olvidarnos que hace seis años también se estaba así", dado que "en el año 2018 el pantano del Guadalmellato estaba también a tope y a principios de 2024 estaba en situación de sequía", de modo que "hay que seguir siendo responsables de ese consumo, que hay ciclos de agua y de sequía que se van repitiendo", ha subrayado.

En este sentido, el primer edil ha aseverado que desde el Ayuntamiento se va a seguir "concienciando de esas situaciones", mientras que desde la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) se va a seguir desarrollando el plan de aguas regeneradas, "que sigue siendo el futuro a largo plazo, porque en el corto plazo está resuelto", ha mantenido el alcalde, quien ha agregado que "en el largo plazo sigue siendo el futuro para no volver a tener, o por lo menos solucionar parcialmente los problemas que ha habido hasta hace dos días".

EL CAUDAL DEL RÍO GUADALQUIVIR, YA EN DESCENSO

En cuanto a la subida del caudal del río Guadalquivir, el regidor ha declarado que en la capital desde el viernes se controla con Policía Local y Bomberos todo el dispositivo de seguridad, "que se puso en marcha para ir viendo la parte positiva, que viene lleno de agua, y la parte negativa, que podría haber algún problema de inundaciones, tanto en la parte urbana como, sobre todo, en Alcolea y parcelaciones".

De este modo, ha indicado que desde el viernes la Policía Local y Bomberos controlan los hitos y "en las zonas más problemáticas, que suelen ser las parcelas del aeropuerto", en la noche de este domingo "en uno de los hitos había tres metros de distancia en la caja para el desbordamiento y en otro, cuatro metros", por lo que "ahora mismo están lejos de tener problemas", ha afirmado.

No obstante, el primer edil ha aseverado que "desde el mismo viernes todos los servicios de seguridad están vigilantes y midiendo cada cierto tiempo cómo va el río para que no haya problemas", aunque "a corto plazo parece que ahora mismo no hay problema grave", ha apostillado.

Mientras, en el resto de la provincia, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno, efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil han adoptado una serie de medidas este domingo, con el control del cauce, limitaciones de acceso a zonas que pueden suponer riesgo y el despliegue de los equipos de mantenimiento en carreteras por diferentes puntos para una rápida llegada, en caso de que fuera necesario, entre otros. Como consecuencia del temporal, la carretera CO-4207 está cortada en ambos sentidos por inundación desde el pasado jueves en el kilómetro 6, en La Zarza, entre Montalbán de Córdoba y Montilla.

Sin embargo, este lunes la situación ya es de "normalidad" y "no hace falta tener desplegados" efectivos, que sí mantienen el control de los cauces, han puntualizado desde la Subdelegación del Gobierno.

Al respecto, este domingo el caudal del río Guadalquivir se ha duplicado a su paso por la provincia de Córdoba, entrando en umbrales rojo (desbordamiento) en Fuente Palmera; en naranja (vigilancia) en Villafranca, y en amarillo (seguimiento) en El Carpio, por la fuerte crecida del agua ante las lluvias registradas.

Si bien, en la mañana de este lunes ya va en descenso, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de manera que a su paso por el término de Fuente Palmera se mantiene el umbral rojo, con 1.030 metros cúbicos por segundo, tras el pico de 1.200 de las 2,00 horas de este lunes, mientras que en Villafranca ha bajado al umbral amarillo, con 684 metros cúbicos por segundo, después del pico de 774 a las 18,00 horas del domingo, y en El Carpio sigue el umbral amarillo, con 522 metros cúbicos por segundo, tras los 636 de las 0,00 horas de este lunes.