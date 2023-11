El alcalde habla de "cobardía" y "vergüenza" para explicar la ausencia del PSOE en el pleno contra amnistía

El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), ha lamentado que los concejales socialistas no hayan acudido al pleno extraordinario celebrado este viernes para debatir la propuesta de la Alcaldía contra la Ley de Amnistía, algo que el primer edil ha interpretado como un acto de "cobardía" o de "vergüenza". La propuesta ha salido apoyada por los votos de PP, Jaén Merece Más y Vox."Entiendo que no vengan por vergüenza o por cobardía porque es muy difícil defender algo en lo que ellos no creen", ha dicho el regidor, quien ha aludido por contraste al alcalde socialista del municipio almeriense de Antas que ha presentado una moción contra la amnistía. "No les voy a pedir que hagan lo mismo, pero qué menos que vengan aquí y defiendan los intereses de los jiennenses en lugar del sillón de Pedro Sánchez", ha dicho González

El alcalde ha calificado la ley como "una irresponsabilidad institucional y política que afecta directamente a los jiennenses, al igual que lo hacen otras concesiones al resto de partidos nacionalistas a cambio de sus votos" porque "rompe con el principio de igualdad recogida en el artículo 14 de la Constitución, en tanto que la cesión de la Seguridad Social al País Vasco dinamita la caja única del sistema de la Seguridad Social".

Para el alcalde los pactos en esta materia motivarán que "por idéntico trabajo y años cotizados un pensionista de Jaén cobre menos que uno del País Vasco". Además, la transferencia general de las competencias "pondría el riesgo el cobro de las pensiones de los habitantes de ocho comunidades autónomas españolas", al tiempo que ha advertido del "impacto negativo" para los jiennenses de las cesiones a BNG y Coalición Canaria.

En la misma línea se ha pronunciado el primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo (Jaén Merece Más), para quien las cesiones de Sánchez derivadas de la Ley de Amnistía y del resto de acuerdos alcanzados con formaciones nacionalistas, "perjudicarán claramente a Jaén en dos ámbitos, el de la igualdad y el económico" ya que "benefician a unos territorios sobre otros".

Vallejo, ha aludido también a las protestas por la norma realizadas por las cuatro organizaciones judiciales, las tres fiscales, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.

Sobre la ausencia de los concejales socialistas, el alcalde ha dicho que resulta "inexplicable" la ausencia del grupo socialista del pleno y ha lamentado que el portavoz del PSOE, Julio Millán, haya anunciado que rompe los lazos con el equipo de gobierno. "Por mi parte tenderé siempre la mano. No voy a hablar de lazos rotos, sino de todo lo contrario. Primero por mi forma de ser y en segundo lugar porque como alcalde tengo que tender puentes de diálogo. Y la mayor expresión del diálogo es el pleno", ha apostillado.

El pleno ha dado la palabra para expresar su oposición a la Ley de Amnistía diversos colectivos en representación de la sociedad jiennense. En concreto, la Federación Empresarial Jiennense de Comercio, la Asociación de Jovenes Agricultores (Asaja), la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y la Asociación de Vecinos de Las Protegidas.