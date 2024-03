Las cofradías del Lunes Santo de Málaga acuerdan retrasar una hora sus salidas procesionales

Las hermandades y cofradías del Lunes Santo de Málaga capital han mantenido una reunión en la que han estudiado la previsión meteorológica de la jornada y han consensuado retrasar sus salidas una hora.

Así lo han señalado desde la Agrupación de Cofradías de Málaga en un comunicado, en el que apuntan que, no obstante, esta decisión "será sensible de modificación si las previsiones meteorológicas en las siguientes horas no son favorables".

Desde la Agrupación de Cofradías han apelado a "la comprensión por parte de todos los cofrades para que, las decisiones que determinen las hermandades y cofradías, se comuniquen durante el transcurso del día".

Asimismo, han apuntado que informarán puntualmente a través de sus canales oficiales de la decisión que cada una de las hermandades y cofradías pueda adoptar durante la jornada.

Son seis las cofradías que desde diferentes barrios realizan el Lunes Santo sus salidas procesionales por las calles de Málaga. La primera es Crucifixión, que sale de su casa hermandad cerca de la zona centro, seguida desde la misma zona por la cofradía de Gitanos, con Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O.

Desde el Perchel procesiona la Antigua Cofradía de los Dolores del Puente, mientras que Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad lo hacen desde su barrio trinitario; y la cofradía de Estudiantes, desde la calle Alcazabilla, en pleno centro histórico. La última es la Archicofradía de Pasión.

Este pasado Domingo de Ramos solo la cofradía de Pollinica realizó su desfile procesional al completo; mientras que la lluvia cogió al Prendimiento haciendo un recorrido más corto por su barrio de Capuchinos, por lo que tuvo que acelerar el paso y regresar a su casa hermandad, al igual que el Señor del Huerto --la Virgen de la Concepción no llegó a salir--.

Las cofradías de Lágrimas, Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia, Humildad y Salud decidieron no realizar sus desfiles procesionales por ese riesgo de precipitaciones que estuvo patente a lo largo de todo el domingo.